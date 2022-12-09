Тимчасовий виконувач обов’язків голови "Оператора ГТС України" Павел Станчак заявив, що Україні можуть знадобитися додаткові обсяги імпорту газу для гарантування безпеки постачання.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ “Оператор ГТС України”.

Павел Станчик зазначив, що навіть без імпорту газу замовники послуг можуть зробити свій внесок в енергетичну безпеку України та регіону – продовжувати використовувати газову інфраструктуру України.

“Щоб допомогти Україні, потрібно продовжувати бізнес з Україною. Це допоможе мінімізувати ризики для нашої енергетичної системи. Це також сприятиме зміцненню енергетичної безпеки країн Європи”, – сказав виконувач обов’язків голови “Оператора ГТС України” під час виступу на Central European Energy Day 2022.

А також закликав міжнародних партнерів задля стабільності та подальшого планування ринку країн Центрально-Східної Європи (ЦСЄ) збільшити гарантовані потужності в точках з’єднання з Україною на довготривалій основі.

Крім того, Павел Станчик зауважив, що зі свого боку Україна може зробити свій внесок у безпеку постачання шляхом надання доступу до підземних газових сховищ в режимі “митний склад” (без податків і митних зборів), забезпечення доступу до регіонального транзиту газу на короткі відстані між країнами ЦСЄ, інтеграції в галузь відновлюваної газової промисловості та сприяння переходу до зеленої енергії.

Зазначимо, що компанії, які входять в портфель “ДТЕК Нафтогаз”, на відкритому аукціоні придбали право розробки двох газових площ у Полтавській області за 1,3 мільярда гривень.

Відтак, найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України заплатить до державного бюджету 1,102 млрд грн за розробку Майорівської площі й 211 млн грн за розробку Бірківсько-Зіньківської площі.

У компанії зазначили, що обидві ділянки мають увійти в загальну модель розробки компанією газових родовищ Полтавського регіону. А також додали, що ДТЕК давно вивчала можливість інвестицій в ці ділянки.