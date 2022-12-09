Про це повідомляє пресслужба ТОВ “Оператор ГТС України”.
Павел Станчик зазначив, що навіть без імпорту газу замовники послуг можуть зробити свій внесок в енергетичну безпеку України та регіону – продовжувати використовувати газову інфраструктуру України.
“Щоб допомогти Україні, потрібно продовжувати бізнес з Україною. Це допоможе мінімізувати ризики для нашої енергетичної системи. Це також сприятиме зміцненню енергетичної безпеки країн Європи”, – сказав виконувач обов’язків голови “Оператора ГТС України” під час виступу на Central European Energy Day 2022.
А також закликав міжнародних партнерів задля стабільності та подальшого планування ринку країн Центрально-Східної Європи (ЦСЄ) збільшити гарантовані потужності в точках з’єднання з Україною на довготривалій основі.
Крім того, Павел Станчик зауважив, що зі свого боку Україна може зробити свій внесок у безпеку постачання шляхом надання доступу до підземних газових сховищ в режимі “митний склад” (без податків і митних зборів), забезпечення доступу до регіонального транзиту газу на короткі відстані між країнами ЦСЄ, інтеграції в галузь відновлюваної газової промисловості та сприяння переходу до зеленої енергії.
Зазначимо, що компанії, які входять в портфель “ДТЕК Нафтогаз”, на відкритому аукціоні придбали право розробки двох газових площ у Полтавській області за 1,3 мільярда гривень.
Відтак, найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України заплатить до державного бюджету 1,102 млрд грн за розробку Майорівської площі й 211 млн грн за розробку Бірківсько-Зіньківської площі.
У компанії зазначили, що обидві ділянки мають увійти в загальну модель розробки компанією газових родовищ Полтавського регіону. А також додали, що ДТЕК давно вивчала можливість інвестицій в ці ділянки.
- З початку 2022 року імпорт російського зрідженого природного газу до Європи зріс на 42% у порівнянні з показниками аналогічного періоду минулого року.
- Італія менш ніж за рік скоротила частку імпорту газу з Російської Федерації до 10% завдяки зусиллям щодо диверсифікації постачань.
- Опублікована пропозиція Єврокомісії передбачає встановлення максимальної ціни на газ на рівні 275 євро за МВт-год, що понад вдвічі більше за нинішню ціну на ринку.