Про це повідомив Кабінет Міністрів України.
Угоду підписали міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі. Кошти нададуть у межах проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”.
“Грантове фінансування є надзвичайно важливим для нас, оскільки дозволяє знизити боргове навантаження на Державний бюджет України та думати про повоєнну відбудову України”, – зазначив міністр.
Новий грант спрямують на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги. Кошти виділять для оплати житлово-комунальних послуг, підтримки малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.
На сьогодні у межах проєкту було надано 2,79 млрд доларів. Кошти спрямовували на відшкодування видатків держбюджету. Це стосується оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, зокрема на регіональному та національних рівнях.
- Нагадаємо, військовослужбовців Збройних сил України будуть навчати військові інструктори з Фінляндії. Вони долучаться до тренувань у Великій Британії.
- Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги обсягом в 1 мільярд доларів. Пакет міститиме боєприпаси для HIMARS і NASAMS, переносні ракетно-зенітні комплекси Javelin, протипіхотні боєприпаси, медичне обладнання та інше.