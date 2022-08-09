Україна підписала Угоду про отримання гранту у розмірі 4,5 мільярди доларів. Кошти були надані США та направлені до Цільового фонду.

Про це повідомив Кабінет Міністрів України.

Угоду підписали міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі. Кошти нададуть у межах проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”.

“Грантове фінансування є надзвичайно важливим для нас, оскільки дозволяє знизити боргове навантаження на Державний бюджет України та думати про повоєнну відбудову України”, – зазначив міністр.

Новий грант спрямують на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги. Кошти виділять для оплати житлово-комунальних послуг, підтримки малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

На сьогодні у межах проєкту було надано 2,79 млрд доларів. Кошти спрямовували на відшкодування видатків держбюджету. Це стосується оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, зокрема на регіональному та національних рівнях.