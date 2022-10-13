Україна отримала від Міжнародного валютного фонду 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування. Кошти спрямують для першочергових потреб.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

З наступного року Україна розраховує на нову спеціальну програму.