Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

З наступного року Україна розраховує на нову спеціальну програму.

“Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми й підтримку економіки”, — сказав він.

Загалом від початку широкомасштабного російського вторгнення Україна отримала від МВФ 2,7 млрд доларів.

“Також найближчим часом ми з Фондом розпочнемо підготовку над новою спеціальною програмою, яка запрацює наступного року”, — додав Шмигаль.