Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.
З наступного року Україна розраховує на нову спеціальну програму.
“Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми й підтримку економіки”, — сказав він.
Загалом від початку широкомасштабного російського вторгнення Україна отримала від МВФ 2,7 млрд доларів.
“Також найближчим часом ми з Фондом розпочнемо підготовку над новою спеціальною програмою, яка запрацює наступного року”, — додав Шмигаль.
- У Канаді оголосили про новий пакет військової допомоги на 47 мільйонів доларів. У ньому передбачено надання зимової форми для ЗСУ та снарядів.
- Нідерланди мають намір надати Україні військову допомогу на 15 мільйонів євро. Вона передбачатиме додаткові зенітні ракети.
- Україні надано додаткові 550 млн євро для відновлення енергетичної інфраструктури. Кошти передав Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).
- Найближчими тижнями Сполучені Штати Америки планують виділити України фінансову допомогу у розмірі 4,5 мільярда доларів.