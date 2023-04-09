9 квітня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що вже найближчим часом в Україну надійдуть ЗРК Patriot та Samp/T. Водночас він наголосив на необхідності погодження передачі ЗСУ західних винищувачів F-16.

Про це представник ПС ЗСУ повідомив в етері телемарафону.

Patriot та Samp-T найближчим часом “вже мають зайти” в Україну, раніше оголосили, що два місяці навчатимуться наші фахівці.

За словами Ігната, без потужної протиповітряної оборони та достатньої кількості ракет для ЗРК ворожі літаки не боятимуться залітати вглиб території України й скидати авіаційні бомби.

Нині головне завдання протиповітряної оборони – завадити появі в українському небі саме російських літаків та вертольотів. Він пояснив, якщо таке допустити, вони зможуть завдавати значно більшої шкоди, ніж з відстані.

“Ізюмщина, Маріуполь — це міста, де літаки з’явилися безперешкодно і їм вже нічого не можна було протиставити. Ви пам’ятаєте, що чинила там російська авіація”, — нагадав Ігнат.

Тож на сьогодні найефективніший метод боротьби з керованими авіабомбами — безпосередній вплив на діяльність російської авіації, можливість відігнати її якомога далі від території.

Мовиться про системи, котрі нам обіцяли надати — NASAMS, IRIS-T, а також Patriot та SAMP/T, що вже найближчим часом мають “зайти в Україну”. Водночас він пояснив, що попри обіцяне озброєння, Україні необхідні сучасні літаки, які можуть боротися з російськими Су-30 і Су-35.

“Той же F-16 — це те, що допоможе завоювати перевагу в повітрі, ефективно протидіючи ворогу та зрештою перемогти”, – наголосив речник ПС.

Зауважимо, 65 українців, які навчалися на системі протиповітряної оборони Patriot у штаті Оклахома, повернулися до Європи після завершення навчання. Українські захисники зуміли вразити американських інструкторів тим, як швидко вони навчились керувати системами ППО Patriot. Вони настільки швидко засвоїли основи системи Patriot, що їм дали додаткову, інтенсивну підготовку, яка рідко доступна навіть їхнім американським колегам.

Тепер система має бути розгорнута в Україні найближчими тижнями – набагато раніше, ніж очікувалося – забезпечуючи країні додатковий захист від російських ракет.

Окрім цього, у Міністерстві оборони Італії підтвердили присутність 20 військових з України на військовій базі Сабаудія в Лаціо, водночас заявили, що курс тренування завершено. Армійці навчались користуватися системою протиповітряної оборони SAMP/T.

Раніше командувач авіації Військово-повітряних сил України бригадний генерал Сергій Голубцов заявив, що Києву дуже потрібні винищувачі F-16, які, за його словами, “у чотири-п’ять разів” ефективніші за літаки радянських часів, які зараз використовуються військовими.

У Reuters зазначили, що будь-яка коаліція донорів F-16, ймовірно, залежатиме від підтримки США, безумовно, найбільшого виробника літаків.

РФ розставляє складні “пастки”, щоб влаштувати засідку на українські винищувачі. З кожним днем стає важче втримати росіян застарілими радянськими літаками.

Стало відомо, група сенаторів США від демократів та республіканців вимагають від Пентагону інформацію про те, що необхідно, аби Сполучені Штати надали Україні винищувачі F-16. На їхню думку, саме сучасні винищувачі допоможуть”змінити правила гри на полі бою”.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.