Глава Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін нагадав, як у вересні 2021 року президент України Володимир Зеленський пообіцяв Міжнародному валютному фонду (МВФ) негайно та чесно обрати голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це Віталій Шабунін розповів в інтерв’ю для Цензор.НЕТ.

За словами Шабуніна, він не знає, чи в Офісі президента будуть готові ще раз проігнорувати нагадування про обрання голови САП. Проте, зазначив глава ЦПК, така поведінка влади буде “нерозумною”.

“Ось є МВФ, і Україні негайно потрібні його гроші. Цих коштів потрібно буде ще більше незалежно від того, як будуть розвиватись події в країні. Якщо дивитись на більш реалістичний сценарій – кошти нам будуть критично необхідні. Але МВФ – це не політична інституція. Вони не дадуть Україні ні копійки після того, як їх обманули з обранням керівника САП”, – зазначив Віталій Шабунін.

Він пригадав, як президент Зеленський обіцяв МВФ завершити конкурс до кінця листопада 2021 року. Лише через таку обіцянку МВФ виділив Україні 700 мільйонів доларів.

“Але українська влада “кинула” МВФ. Даю 99,9%, що більше нам грошей не бачити, поки не буде результатів конкурсу обрання керівника САП”, – додав Шабунін.

Як акцентував очільник ЦПК, обіцянку щодо САП доведеться виконати у будь-якому разі, тому він не розуміє, чому Зеленський “вбиває” свою репутацію президента.