Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що головною проблемою України у повномасштабній війні проти РФ є відсутність достатньої кількості бронетехніки. Саме це, на його думку, не дозволяє ЗСУ почати контрнаступ.

Про це він розповів в інтерв’ю телеведучій Наталії Мосейчук

За словами Арестовича, сьогодні Україні не вистачає “піхоти, яка їде на бронетехніці під прикриттям і забезпечується потужним артилерійським вогнем”.

Він додав, що ситуацію з артилерією “більш-менш виправили”. Більш того, Україна отримала від Польщі нову партію гаубиць “Краб”.

“Це дуже якісна гаубиця. Скільки – не кажуть. Але, оскільки вони мають передати 58 загалом, я думаю, що десяточок якийсь передали”, – наголосив Арестович.

Однак головна проблема, чому у війні перевага досі на боці російських окупантів – недостатня кількість бронетехніки у ЗСУ.

“Тому, що вона ­– головний засіб війни. Ми багато кажемо про HIMARS, і це дуже важливо насправді, воно радикально змінює ситуацію на полі бою. Але все ж таки все вирішує піхота, яка сидить на бронетехніці і яка просувається з артилерійським вогнем потужним. І якщо з артилерійським вогнем у нас все більш-менш, то піхоті не вистачає бронетехніки. Саме тому провідні військові експерти світу кажуть про бронетехніку. Це дійсно потреба номер один”, – додав він.

Арестович нагадав, що Україна повинна отримати бронетехніку від Франції і вже отримує від Канади. Він додав, що бронетехніка – це нагальна потреба України, яку вже зрозуміли наші союзники.

“Зараз все, що нам потрібно для переходу в контрнаступ, майже все, щоб рамка комплексу озброєння була закрита, – це от пристойна кількість цієї бронетехніки. Ми чекаємо, щоб її надали. Вона – середина серпня-друга половина серпня буде передана в кількості, яка дозволить щось робити цікаве”, – резюмував радник Єрмака.