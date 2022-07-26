Голова Комітету Палати представників США зі збройних сил Адам Сміт озвучив повідомлення президента України Володимира Зеленського про те, що наступні декілька тижнів будуть вирішальними для України щодо повернення тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє американське політичне видання Politico.

“У нас залишилося лише кілька тижнів, щоб повернути території, захоплені Росією, перш ніж зробити це стане набагато важче”, – президент України Володимир Зеленський звернувся до делегації американського Конгресу з терміновим зверненням.

Голова Комітету Палати представників США зі збройних сил Адам Сміт разом із колегами приїхав до Києва, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським і отримати нову інформацію про повномасштабну війну РФ проти України. Пізніше він передав повідомлення президента України та розповів про інші моменти своєї поїздки в інтерв’ю.

З його слів, в українському уряді заявили, що хочуть досягти мирної угоди з росіянами, але спочатку планують відвоювати землі, які росіяни захопили, зокрема на півдні України.

“Допоможіть їм зараз, наскільки це можливо. Наступні три-шість тижнів є вирішальними для України”, – сказав Адам Сміт, коли передавав головне повідомлення, яке почув від Володимира Зеленського.

Також Адам Сміт додав, що зараз ще літо, проте незабаром будуть наближатися зимові місяці. А через це нижчі температури повітря та жорстокі умови сповільнять бойові дії та призведуть до війни на виснаження, яка здебільшого вигідна лише Росії. Саме тому додаткова підтримка необхідна зараз, до того, як сили Путіна досягнуть успіху.

Адам Сміт зауважив, що головним предметом суперечок залишається те, яку допомогу надати Україні. Адміністрація Байдена вже надала 8,2 мільярда доларів допомоги після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Проте адміністрація президента США Джо Байдена не хоче надсилати в Україну зброю великої дальності через побоювання ескалації конфлікту.

“Мета США полягає у тому, щоб запобігти ситуації, коли ми рухаємося до Третьої світової війни”, — заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Проте Адам Сміт наголосив на тому, що якщо росіяни будуть продовжувати вчиняти геноцид, насильно забирати дітей та вбивати українців, то це може змінити погляди адміністрації президента США та загалом ситуацію у будь-який момент.