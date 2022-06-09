Саме з чорноморських портів України розпочинаються глобальні зусилля щодо запобігання продовольчій кризі. Тому, щоб відновити відвантаження зерна, Києву потрібні гарантії того, що порти не зазнають атак РФ.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Після повномасштабного вторгнення Росії постачання зерна з України різко знизилося. Унаслідок цього з’явилася загроза виникнення дефіциту продовольства у найбільш вразливих країнах.

“Нам потрібно розблокувати мільйони тонн зернових, які там застрягли через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Посередницькі зусилля ООН і Туреччини є вагомими кроками”, – заявив прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Також він зазначив, що необхідно надати президенту Володимиру Зеленському гарантії того, що порти не будуть атаковані.

За словами Маріо Драгі, зростання цін на енергоносії та харчові продукти сприяє зростанню інфляції у заможних країнах. А це спонукає центральні банки підвищувати процентні ставки.

“Ціни на енергоносії необхідно знизити. Адже обмеження цін на імпорт російського газу допоможе утримати інфляцію та підвищити доходи європейців, а також зменшить потік коштів до Москви”, – наголосив Маріо Драгі.