Україні потрібні ракети більшої дальності до того, як Російська Федерація перекине своє підкріплення.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю CNN, також про це інформує пресслужба ГУР МОУ.

За словами Вадима Скібіцького, російські армійці почали перекидати військові вантажі по всій території Російської Федерації, зокрема через Кримський півострів у південні області.

Представник української розвідки зазначив, що зараз російські військові склади розташовані за 80-120 км від лінії фронту, і щоб завдавати по них ударів, Україні потрібна артилерія більшої дальності.

Водночас Скібіцький пояснив, що далекобійна артилерія також потрібна для того, щоб Україна могла розпочати контрнаступ до того, як Росія перекине підкріплення. За його словами, для того, щоб підготувати контрнаступ або наступальну операцію, потрібно знищити багато об’єктів не лише на передовій, а й в глибині тилу, на 100-150 кілометрів у тилу противника.

“Особливо зараз для формування потужних ударних угруповань потрібні танки, БМП, важке озброєння, яке дало б змогу швидко вести контрнаступ проти противника”, – розповів представник ГУР МО України.

Зазначимо, що уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам, які мають такі танки у своєму арсеналі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що країна продовжить збільшувати військову підтримку України.

Олаф Шольц наголосив, що рішення ухвалено в тісній координації із союзниками та партнерами. За його словами, головною метою є швидко зібрати для України два танкові батальйони Leopard.

“Це рішення відповідає нашій відомій лінії на підтримку України в міру наших можливостей. Ми діємо в тісно скоординованій міжнародній манері”, – сказав канцлер у Берліні.

Зокрема, із запасів Бундесверу планують передати 14 танків Leopard 2A6. Іншу частину танків нададуть інші країни.

Найближчим часом планують розпочати навчання українських військових. Окрім тренування, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та обслуговування систем.