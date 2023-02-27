У сьогоднішній телефонній розмові Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі приділили увагу питанням постачання військової техніки, озброєння і боєприпасів у рамках міжнародної технічної допомоги Україні.

Про це йдеться у Telegram Головнокомандувача Збройних сил України.

За його словами, також обговорили ситуацію на лінії фронту та подальші плани Сил оборони нашої держави щодо деокупації її території.

Залужний запевняє, що під час розмови він актуалізував необхідність посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України, зокрема й за рахунок надання багатоцільових бойових літаків F16.

Також Залужний висловив подяку генералові Міллі, керівництву та народу Сполучених Штатів Америки за послідовну підтримку України у боротьбі з неспровокованою та невиправданою агресією Росії.

“Кожний отриманий снаряд, кожна одиниця озброєння і техніки – це врятовані життя українських військових та мирних громадян. Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно переможемо”, – резюмував він.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що на даному етапі Україні не потрібні винищувачі F-16 для боротьби з російським повномасштабним вторгненням. Американський президент додав, що на цьому етапі Україні більше потрібні танки, артилерія, системи HIMARS та ППО.