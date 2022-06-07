Уряд сьогодні створює штаб, який буде у щоденному режимі займатися підготовкою до опалювального сезону. Адже потрібно готуватися до найскладнішого в історії України опалювального сезону, який очікує українців цієї зими.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Повномасштабне вторгнення Росії стало найбільшим викликом в історії української держави за останні 30 років. Цієї весни нам вдалося успішно провести найскладнішу в історії держави посівну кампанію. Тепер потрібно готуватися до найскладнішого в історії України опалювального сезону, який очікує нас цієї зими”, – зазначив Денис Шмигаль.

Влада створює штаб, який буде щодня займатися підготовкою до опалювального сезону. Головними його завданнями буде збалансування системи, ремонт, оперативне розв’язання всіх проблеми та формування необхідної комунікації між усіма залученими рівнями.

Також будуть залучені представники місцевої влади, теплопостачальники, представники регулятора та державний “Нафтогаз”.

Очолить штаб міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Російські війська зруйнували більш ніж 200 котелень і дуже сильно пошкодили Кременчуцьку, Чернігівську, Охтирську, Луганську, Сєвєродонецьку ТЕЦ. Також пошкоджені сотні ліній електропередач та трансформаторних підстанцій.

Саме тому ремонти й модернізація обладнання та мереж – це зараз ключове завдання.

За словами Дениса Шмигаля, станом на 1 червня в українських підземних сховищах зберігається вже 10 млрд кубічних метрів газу. Це на 7,5%, або на 700 млн кубів більше, ніж, наприклад, середні показники 2014-2018 років.

“Уряд прораховує одразу декілька сценаріїв розвитку подій для максимальної готовності до зими. В цих умовах Уряд робить все, аби цієї зими всі українці були зі світлом і теплом”, – зазначив прем’єр-міністр України.