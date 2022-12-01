Україна на період опалювального сезону потребує додатково близько 3 млрд кубів газу, що в грошовому еквіваленті становить понад 4 мільярди доларів.

Про це повідомила пресслужба НАК “Нафтогаз України” з посиланням на слова голови правління “Нафтогаз України” Олексія Чернишова.

За його словами, відповідно до попередніх розрахунків Міненерго, враховуючи військові ризики, на період опалювального сезону необхідно додатково до 3 млрд кубів газу, що в грошовому еквіваленті на сьогодні — понад 4 млрд доларів США. Олексій Чернишов наголосив, що у цьому Україні необхідна допомога іноземних партнерів.

Крім того, голова правління НАК “Нафтогаз України” зазначив, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російські загарбники зруйнували понад 300 об’єктів енергетичної інфраструктури. Лише 17 листопада РФ поцілила у понад 10 об’єктів з видобутку газу — вони складають третину національного видобутку.

Зокрема, сьогодні Олексій Чернишов зустрівся з послами G7 та делегацією ЄС в Україні, де обговорив синхронізацію Нафтогазу та іноземних партнерів щодо поточного стану справ та потреби нафтогазової сфери України, які виникли у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії на територію України.

Сторони також обговорили стратегію “Нафтогазу” щодо партнерств з іноземними урядами та бізнесом.

“Нафтогаз відкритий до зміцнення співпраці з нашими іноземними партнерами. Ми пропонуємо урядам та бізнесу держав-членів Великої сімки та ЄС співпрацю щодо видобутку вуглеводнів в Україні”, — додав голова правління компанії.

Нагадаємо, що 17 листопада, голова правління НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов підтвердив, що російські загарбники здійснили масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ “Укргазвидобування” на сході України. За його словами, відомо про декілька зруйнованих об’єктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеня.