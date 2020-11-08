Про це Порошенко написав у Facebook.

“Мої найтепліші вітання Джо Байдену — бійцю, державнику та новообраному президенту США! Це була вражаюча, хоча і жорстка кампанія, яку обидва кандидати зробили неперевершеною та інтригуючою на кожному кроці. Це і є демократія. І це той приклад, який ми наслідуємо в Україні, попри екзистенційні виклики, яким ми і надалі протистоїмо”, – сказав Порошенко.

За його словами, України пощастило з новим президентом США, “який володіє такими глибокими та особистими знаннями про нашу державу”.

Петро Порошенко висловив сподівання “на віддане трансатлантичне лідерство Сполучених Штатів в інтересах Вільного світу”.

У суботу ввечері, 7 листопада, Джо Байден вперше виступив зі зверненням до нації як обраний президент США.

Дональд Трамп зробив гучну заяву після новин про перемогу його конкурента Джо Байдена на виборах президента США. Прогнозовано, республіканець не згоден мирно передати владу опоненту.