Про це інформує Reuters.
Після скорочення економіки на 30% у 2022 році Україні до кінця року знадобиться 38 мільярдів доларів лише для покриття дефіциту бюджету.
“Ці кошти нам потрібні на критичні витрати: фінансування зарплат і пенсій, освіти та медицини”, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нещодавньому засіданні уряду.
Він наголосив, що для економічної стабільності та успішної боротьби з ворогом Україні потрібна допомога ззовні.
Окрім покриття дефіциту бюджету, наша держава потребує 17 мільярдів доларів на терміновий ремонт пошкоджених російськими ракетами об’єктів енергетичної інфраструктури, а також – і розмінування, та відновлення частини критичної інфраструктури.
Очікується, що Євросоюз надасть левову частку коштів у розмірі 18 мільярдів доларів на покриття дефіциту бюджету. Міністерка фінансів США Джанет Єллен у четвер посилила заклики до збільшення фінансової підтримки Україні, оскільки Сполучені Штати готують додаткові 10 мільярдів доларів економічної допомоги.
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