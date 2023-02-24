Про це інформує Reuters.

Після скорочення економіки на 30% у 2022 році Україні до кінця року знадобиться 38 мільярдів доларів лише для покриття дефіциту бюджету.

“Ці кошти нам потрібні на критичні витрати: фінансування зарплат і пенсій, освіти та медицини”, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нещодавньому засіданні уряду.

Він наголосив, що для економічної стабільності та успішної боротьби з ворогом Україні потрібна допомога ззовні.

Окрім покриття дефіциту бюджету, наша держава потребує 17 мільярдів доларів на терміновий ремонт пошкоджених російськими ракетами об’єктів енергетичної інфраструктури, а також – і розмінування, та відновлення частини критичної інфраструктури.

Очікується, що Євросоюз надасть левову частку коштів у розмірі 18 мільярдів доларів на покриття дефіциту бюджету. Міністерка фінансів США Джанет Єллен у четвер посилила заклики до збільшення фінансової підтримки Україні, оскільки Сполучені Штати готують додаткові 10 мільярдів доларів економічної допомоги.