Картини спустошення в Україні після вторгнення Росії викликали термінові запитання щодо того, як можна оплатити її реконструкцію. Але до того, як на них можна навіть почати відповідати, Київ шукає мільярди, щоб просто пережити цього року.

Про це інформує Reuters.

Після скорочення економіки на 30% у 2022 році Україні до кінця року знадобиться 38 мільярдів доларів лише для покриття дефіциту бюджету.

“Ці кошти нам потрібні на критичні витрати: фінансування зарплат і пенсій, освіти та медицини”, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нещодавньому засіданні уряду.

Він наголосив, що для економічної стабільності та успішної боротьби з ворогом Україні потрібна допомога ззовні.

Окрім покриття дефіциту бюджету, наша держава потребує 17 мільярдів доларів на терміновий ремонт пошкоджених російськими ракетами об’єктів енергетичної інфраструктури, а також – і розмінування, та відновлення частини критичної інфраструктури.

Очікується, що Євросоюз надасть левову частку коштів у розмірі 18 мільярдів доларів на покриття дефіциту бюджету. Міністерка фінансів США Джанет Єллен у четвер посилила заклики до збільшення фінансової підтримки Україні, оскільки Сполучені Штати готують додаткові 10 мільярдів доларів економічної допомоги.