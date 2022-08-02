П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" наголосив, що Україні потрібна зброя, яка може змінити хід російсько-української війни. Зокрема, танки Leopard, гаубиці М777 та літаки F-16.

Про це він заявив в інтерв’ю американському журналу Newsweek.

Ця зброя повинна продовжити контрнаступ проти російських військ і посилити тиск на президента РФ Володимира Путіна. Порошенко переконаний, що західні партнери повинні допомогти Україні завершити війну до 2023 року. Затягування війни є загрозою не лише для України, а й для всієї Європи.

“У нас немає року на постачання F-16 і двох років на постачання Patriot. Ми повинні говорити про дні. Тому що рік або роки можуть повністю змінити всю ситуацію в Європі. Це абсолютно небезпечно для всього світу”, – переконаний Порошенко.

Зараз необхідно проводити контрнаступ і різко змінити хід війни. П’ятий президент наголосив, що на це здатні танки Leopard й артилерія М777, а F-16 дозволить Україні зупинити домінування Росії в повітряному просторі.

“Поки у нас немає F-16, ми однозначно повинні запустити спеціальну програму підготовки та навчання українських пілотів на авіабазах НАТО”, – сказав Порошенко.

Він наголосив: чим більше у нас зброї, тим коротша відстань до миру.