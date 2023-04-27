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Україні потрібно понад $1 млрд на відновлення енергосистеми – Герус

За словами голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрія Геруса, понад 1200 ракет та дронів випустила РФ по ключових об’єктах енергосистеми країни. Відповідно, загальний збиток, нанесений українській енергосистемі України атаками російських ракет і дронів, оцінюється в мільярди доларів.

Четвер, 27 квітня 2023, 22:51
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Про це інформує пресслужба Верховної Ради.

“Звичайно, запас міцності серйозно знизився і до наступної зими його потрібно відновити. Сьогодні нам потрібно працювати над тим, щоб проходження наступного опалювального сезону було більш простішим та прогнозованим, аніж цієї зими”, — сказав Герус.

Також голова комітету повідомив, що для підготовки до наступної зими, а саме для відновлення енергосистеми, Україні, за найконсервативнішими оцінками, потрібно понад 40 мільярдів гривень.

“Навколо цього й йдуть основні дискусії: де взяти гроші, аби відремонтувати пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури, встановити додатковий захист та створити резервні запаси”, — прокоментував Герус.

За словами голови комітету, Україна отримує суттєву міжнародну допомогу, але цього ресурсу недостатньо, щоб відновити енергосистему до рівня аби гарантувати українцям безперебійне постачання електроенергії.

Одним із способів акумулювання грошей називають підвищення тарифу на електроенергію.

На Геруса думку, забезпечена верства населення має можливість сплачувати вищий тариф на електричну енергію. Якщо бізнес зараз має тариф 5,5 грн за кВт-год, то населення, яке споживає понад 250 кВт  — 1,68 грн.

До того ж голова комітету додав, що тариф для населення до рівня тарифу для бізнесу не буде підвищено, але необхідно знайти варіант, на який буде згодне суспільство, влада та опозиція.

Перший заступник голови комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко констатує що тариф на електроенергію для населення суттєво нижче ніж в сусідніх європейських країнах. Але очевидним є те, що статки в більшості українців не відповідають європейським.

На думку Кучеренка, ключовий акцент з 2019 року варто було зробити на недопущенні зростання тарифів на газ і на тепло для населення по відношенню до їх реальної собівартості. Водночас можна було поступово підвищувати тариф на електроенергію для категорії відносно “заможних споживачів”, але не змінювати тариф для малозабезпечених українців, яких в країні близько третини.

“В Україні більш ніж половина населення споживає до 150 кВт-год. Навіть якщо на гривню зросте тариф, в місяць вони будуть платити додатково 150 гривень. Головне, що для пенсіонерів та незаможних не зміниться абсолютно нічого. В іншому випадку може статися так що будемо годинами сидіти без світла. Уряду треба приймати непросте рішення”, — підкреслив Кучеренко.

Теги: Андрій Герус, відновлення енергосистеми, війна, дрони, енергосистема, збитки, кошти, російсько-українська війна - наслідки, російсько-українська війна, фінансування, ракеты

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