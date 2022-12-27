Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжують повертати додому загиблих захисників України. Відтак, сьогодні, 27 грудня, відбулося чергове передавання тіл, в контрольовану Україну доставили 42 загиблих.
Загалом від початку призначення Уповноваженого зі зниклих безвісти, додому вдалось повернути тіла 869 українських військовослужбовців, які загинули в боях із російськими загарбниками.
“Щоденно не припиняється робота щодо обміну. Попри те, що процес перемовин – складний та тривалий, намагаємося його пришвидшувати. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування оборонців. Повернемо усіх”, – наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.
Зазначимо, що 6 грудня, в Україну повернули тіла ще 49 українських військових.
- 14 грудня Україна повернула з російського полону ще 64 захисників держави, зокрема тих, хто воював на східних напрямках.
- У межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 50 українських військових.