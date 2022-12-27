Сьогодні, 27 грудня, Україні повернули тіла ще 42 українських військових, які загинули, захищаючи країну від російських загарбників.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжують повертати додому загиблих захисників України. Відтак, сьогодні, 27 грудня, відбулося чергове передавання тіл, в контрольовану Україну доставили 42 загиблих.

Загалом від початку призначення Уповноваженого зі зниклих безвісти, додому вдалось повернути тіла 869 українських військовослужбовців, які загинули в боях із російськими загарбниками.

“Щоденно не припиняється робота щодо обміну. Попри те, що процес перемовин – складний та тривалий, намагаємося його пришвидшувати. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування оборонців. Повернемо усіх”, – наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Зазначимо, що 6 грудня, в Україну повернули тіла ще 49 українських військових.