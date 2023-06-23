Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Відтак, відбулася репатріація тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути додому тіла 51 оборонця.
Репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.
У відомстві нагадали, що повернення тіл загиблих українських військових відбувається відповідно до норм Женевських конвенцій.
Нагадаємо, що 30 травня, Україна повернула тіла ще 79 загиблих у повномасштабній війні проти Росії захисників.
- 25 травня у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів.
- 7 березня у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 130 українських захисників.