Збірна України здобула перемогу у матчі проти збірної Іспанії у четвертому турі Ліги націй УЄФА.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні, 13 жовтня, між збірними України та Іспанії на НСК Олімпійський відбувся матч в рамках Ліги націй УЄФА. Примітно, що цей матч відбувався з глядачами, проте трибуни були заповнені на 30%.

Матч розпочався о 21:45 за київським часом. Перевага у першому таймі була в іспанців, проте українці вдало захищали свої ворота. У підсумку — до перерви рахунок тримався 0:0.

У другому таймі українці грали більш вільно. На 76-й хвилині українці отримали шанс здійснити контратаку — Циганков пробив у ворота супротивників.

Відео голу:

Відтак збірна України здобула перемогу у четвертому турі Ліги націй. Це перша перемога збірної в турнірі і перша в історії перемога українців над іспанцями.

Вболівальники зустріли цю перемогу бурхливими вигуками та оплесками.

Україна — Іспанія 1:0

Гол: Циганков, 76

Україна: Бущан, Караваєв, Миколенко, Забарний, Соболь, Макаренко, Сидорчук (Коваленко, 60), Шапаренко, Зубков (Циганков, 65), Яремчук, Ярмоленко.

Іспанія: Де Хеа, Навас, Рамос, Торрес, Родрігес, Родрі, Каналес (Ольмо, 73), Меріно (Себальйос, 46), Родріго, Траоре, Фаті (Торрес, 58).

У 5 турі збірна України зустрінеться зі збірною Німеччини. Матч відбудеться 14 жовтня.