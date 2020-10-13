Про це повідомляють #Букви.
Сьогодні, 13 жовтня, між збірними України та Іспанії на НСК Олімпійський відбувся матч в рамках Ліги націй УЄФА. Примітно, що цей матч відбувався з глядачами, проте трибуни були заповнені на 30%.
Матч розпочався о 21:45 за київським часом. Перевага у першому таймі була в іспанців, проте українці вдало захищали свої ворота. У підсумку — до перерви рахунок тримався 0:0.
У другому таймі українці грали більш вільно. На 76-й хвилині українці отримали шанс здійснити контратаку — Циганков пробив у ворота супротивників.
Відео голу:
Відтак збірна України здобула перемогу у четвертому турі Ліги націй. Це перша перемога збірної в турнірі і перша в історії перемога українців над іспанцями.
Вболівальники зустріли цю перемогу бурхливими вигуками та оплесками.
Україна — Іспанія 1:0
Гол: Циганков, 76
Україна: Бущан, Караваєв, Миколенко, Забарний, Соболь, Макаренко, Сидорчук (Коваленко, 60), Шапаренко, Зубков (Циганков, 65), Яремчук, Ярмоленко.
Іспанія: Де Хеа, Навас, Рамос, Торрес, Родрігес, Родрі, Каналес (Ольмо, 73), Меріно (Себальйос, 46), Родріго, Траоре, Фаті (Торрес, 58).
У 5 турі збірна України зустрінеться зі збірною Німеччини. Матч відбудеться 14 жовтня.
- Нагадаємо, у ніч з вівторка на середу, з 13 на 14 жовтня, КП “Київський метрополітен” працюватиме на годину довше через футбольний матч на НСК “Олімпійський”.
- 7 жовтня збірна України з футболу програла команді Франції з рахунком 1:7. Зустріч пройшла на стадионі “Стад-де-Франс”.