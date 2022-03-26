Про це повідомляє пресслужба партії “Європейська Солідарність”.
Петро Порошенко в етері британського телеканалу Channel 4 TV зауважив, що вторгнення Путіна в Україну було сплановано заздалегідь та визначає геополітичні обрії на наступні півстоліття чи більше. Все це виходить далеко за межі України і навіть Європи.
Тому зараз для України є важливо отримати протитанкову і протиповітряну зброю від міжнародних партнерів, зокрема від НАТО та Великої Британії.
“Оце і допоможе нам врятувати Україну. Якщо цього не станеться, якщо Путіну вдасться захопити Україну, Путін піде далі. І тоді не матиме жодного значення – хто в опозиції, а хто є президентом”, – зауважив Порошенко.
Політик наголосив, що з 24 лютого ми всі перебуваємо і зовсім іншому світу, аніж до цієї дати. Всі перетворились на солдатів.
“І я сьогодні перебуваю тут, де на відстані менш як 10 кілометрів присутні російські танки. Ми всі обʼєднані навколо України. І ми щиро розраховуємо, що весь світ буде таким саме обʼєднаним навколо України, включно з єдністю, яку демонструє Велика Британія”, – додав Порошенко.
Таку ж думку Петро Порошенко висловив у етері російськомовного телеканалу “Настоящее Время”, який є медіапроєктом “Радіо Свобода” та “Голос Америки”.
Він зазначив, що постачання Україні озброєння, боєприпасів та військової техніки є частиною плану примушення Росії до миру, який був презентований і українській владі, і західним союзникам.
“Пункт перший називається Ленд-ліз. Це все – від харчування до боєприпасів, від танків до гармат, від сплавів до технологій. І ми твердо розраховуємо, що цей ленд-ліз акт буде прийнятий на підтримку України”, – вважає Петро Порошенко.
Наступна позиція – закрите небо, і для цього не обов`язкові натівські ракети, додав політик. За словами Порошенка, у нас є блискучі пілоти, які продемонстрували, що не дали російським загарбникам панувати у повітрі, збивши понад 250 літаків та гелікоптерів, які прилетіли вбивати українців.
“Панування в небі має бути шляхом постачання літаків – включно з МІГ-29, комплексів протиповітряної оборони включно з С-300. І ми точно захистимо небо”, – переконує Петро Порошенко.
Політик додав, що Україна має величезну мотивацію перемогти, адже ми боремось за свою землю та народ. Водночас російським солдатам тут шукати нічого. У окупантів немає мотивації, тому вони програють.
Звертаючись до Парламентського комітету Асоціації Україна-ЄС Петро Порошенко закликав підтримати план примушення країни-агресора до миру.
За словами п’ятого Президента України, зазнавши краху в Україні президент РФ Володимир Путін перейшов до плану “Б”, суть якого – зрівняти українські міста з землею, вбити, заморити голодом та підкорити українців.
“Як Президент України, який бачив перші дні вторгнення Путіна ще у 2014 році, я точно знаю, що якщо йому вдасться піти з тим, що він наробив в Україні, він не зупиниться і на цьому. І тоді інші авторитарні режими в інших частинах світу підуть за цим прикладом”, – застеріг Порошенко.
Проте, додав політик, вони не дозволять, аби плани Путіна стали реальними. Україна отримала підтримку від Європи і це лише початок спільної боротьби. За його словами, цю боротьбу ми обов’язково виграємо, одна для цього потрібен чіткий план дій.
Порошенко зауважив, що не варто займатись пошуком компромісів з Кремлем, адже це – запрошення до подальшої агресії.
“Ми точно знаємо, за що боремося. І ми знаємо, що можемо перемогти. Ми знаємо, що ви нас підтримуєте. Але нам потрібна ваша постійна допомога. Лише так ми зможемо відновити міжнародний порядок часів після Холодної війни”, – переконаний Петро Порошенко.
Тому, додав лідер “ЄС”, світ повинен підтримати запровадження програми Ленд-лізу для України; запровадити нафтове ембарго проти Росії та інші “пекельні” санкції; надати літаки та системи протиповітряної оборони для захисту повітряного простору над Україною; розробити план відбудови України на зразок «плану Маршалла», а також прискорити членство України в ЄС.
- Нагадаємо, лідер політичної партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко переконаний, що високопосадовці – народні депутати, урядовці та держчиновники – мають бути на робочих місцях у Києві. У “ЄС” запропонували передбачити покарання за фактичне дезертирство у тил для топ-чиновників.
- Раніше Петро Порошенко звернувся до держав Перської затоки з проханням збільшити експорт нафти на світовий ринок, щоб у такий спосіб зменшити залежність держав від російського “чорного золота”.
- Також п’ятий Президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко в етері американського телеканалу MSNBC закликав Захід застосувати повне ембарго на російську торгівлю, нафту та газ. Він також наголосив союзникам на важливості термінового ухвалення плану відновлення для України на зразок Плану Маршалла.