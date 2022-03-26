П'ятий Президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко звернувся до західних союзників з проханням забезпечити Україну протиповітряною та протитанковою зброєю. За словами Порошенка - зараз найголовніше врятувати Україну і навколо цієї мети повинен об'єднатись увесь світ.

Про це повідомляє пресслужба партії “Європейська Солідарність”.

Петро Порошенко в етері британського телеканалу Channel 4 TV зауважив, що вторгнення Путіна в Україну було сплановано заздалегідь та визначає геополітичні обрії на наступні півстоліття чи більше. Все це виходить далеко за межі України і навіть Європи.

Тому зараз для України є важливо отримати протитанкову і протиповітряну зброю від міжнародних партнерів, зокрема від НАТО та Великої Британії.

“Оце і допоможе нам врятувати Україну. Якщо цього не станеться, якщо Путіну вдасться захопити Україну, Путін піде далі. І тоді не матиме жодного значення – хто в опозиції, а хто є президентом”, – зауважив Порошенко.

Політик наголосив, що з 24 лютого ми всі перебуваємо і зовсім іншому світу, аніж до цієї дати. Всі перетворились на солдатів.

“І я сьогодні перебуваю тут, де на відстані менш як 10 кілометрів присутні російські танки. Ми всі обʼєднані навколо України. І ми щиро розраховуємо, що весь світ буде таким саме обʼєднаним навколо України, включно з єдністю, яку демонструє Велика Британія”, – додав Порошенко.

Таку ж думку Петро Порошенко висловив у етері російськомовного телеканалу “Настоящее Время”, який є медіапроєктом “Радіо Свобода” та “Голос Америки”.

Він зазначив, що постачання Україні озброєння, боєприпасів та військової техніки є частиною плану примушення Росії до миру, який був презентований і українській владі, і західним союзникам.

“Пункт перший називається Ленд-ліз. Це все – від харчування до боєприпасів, від танків до гармат, від сплавів до технологій. І ми твердо розраховуємо, що цей ленд-ліз акт буде прийнятий на підтримку України”, – вважає Петро Порошенко.

Наступна позиція – закрите небо, і для цього не обов`язкові натівські ракети, додав політик. За словами Порошенка, у нас є блискучі пілоти, які продемонстрували, що не дали російським загарбникам панувати у повітрі, збивши понад 250 літаків та гелікоптерів, які прилетіли вбивати українців.

“Панування в небі має бути шляхом постачання літаків – включно з МІГ-29, комплексів протиповітряної оборони включно з С-300. І ми точно захистимо небо”, – переконує Петро Порошенко.

Політик додав, що Україна має величезну мотивацію перемогти, адже ми боремось за свою землю та народ. Водночас російським солдатам тут шукати нічого. У окупантів немає мотивації, тому вони програють.

Звертаючись до Парламентського комітету Асоціації Україна-ЄС Петро Порошенко закликав підтримати план примушення країни-агресора до миру.

За словами п’ятого Президента України, зазнавши краху в Україні президент РФ Володимир Путін перейшов до плану “Б”, суть якого – зрівняти українські міста з землею, вбити, заморити голодом та підкорити українців.

“Як Президент України, який бачив перші дні вторгнення Путіна ще у 2014 році, я точно знаю, що якщо йому вдасться піти з тим, що він наробив в Україні, він не зупиниться і на цьому. І тоді інші авторитарні режими в інших частинах світу підуть за цим прикладом”, – застеріг Порошенко.

Проте, додав політик, вони не дозволять, аби плани Путіна стали реальними. Україна отримала підтримку від Європи і це лише початок спільної боротьби. За його словами, цю боротьбу ми обов’язково виграємо, одна для цього потрібен чіткий план дій.

Порошенко зауважив, що не варто займатись пошуком компромісів з Кремлем, адже це – запрошення до подальшої агресії.

“Ми точно знаємо, за що боремося. І ми знаємо, що можемо перемогти. Ми знаємо, що ви нас підтримуєте. Але нам потрібна ваша постійна допомога. Лише так ми зможемо відновити міжнародний порядок часів після Холодної війни”, – переконаний Петро Порошенко.

Тому, додав лідер “ЄС”, світ повинен підтримати запровадження програми Ленд-лізу для України; запровадити нафтове ембарго проти Росії та інші “пекельні” санкції; надати літаки та системи протиповітряної оборони для захисту повітряного простору над Україною; розробити план відбудови України на зразок «плану Маршалла», а також прискорити членство України в ЄС.