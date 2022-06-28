Україні вдалось звільнити з російського полону ще 17 осіб

Українській стороні вдалося звільнити з російського полону 16 українських захисників та одного цивільного.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 17 на 15.

У результаті обміну вдалося повернути 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдатів. Також звільнено одного цивільного.

Водночас п’ятеро звільнених – важкопоранені. Наразі вони потребують невідкладного лікування.

Варто зазначити, що, за словами української волонтерки та парамедикині Юлії Паєвської, полонені перебувають у російських застінках “безправні, як раби”. натомість в Україні військовополонених утримують в окремих приміщеннях у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та максимального рівня безпеки, а також у СІЗО, ізольовано від інших засуджених та осіб, взятих під варту.