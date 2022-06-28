Україні вдалось звільнити з російського полону ще 17 осіб

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 17 на 15.
У результаті обміну вдалося повернути 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдатів. Також звільнено одного цивільного.
Водночас п’ятеро звільнених – важкопоранені. Наразі вони потребують невідкладного лікування.
Варто зазначити, що, за словами української волонтерки та парамедикині Юлії Паєвської, полонені перебувають у російських застінках “безправні, як раби”. натомість в Україні військовополонених утримують в окремих приміщеннях у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та максимального рівня безпеки, а також у СІЗО, ізольовано від інших засуджених та осіб, взятих під варту.
- Раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував те, що у російському полоні знаходяться громадяни США, які воювали проти Росії у складі Збройних сил України. На його думку, вони є “найманцями” і не підпадають під Женевську конвенцію.
- Також щодня проводяться спецоперації по всій Україні, аби захистити українців від впливу російського агресора. Зокрема на Харківщині Служба безпеки України взяла у полон 11 ворожих снайперів.
- Водночас засновник полку “Азов” Андрій Білецький повідомив про результати роботи ССО “Азов” Київ на передовій у районі Гуляйполя. Він наголосив, що після потрапляння в полон, мобілізовані на території ОРДЛО надають вичерпні дані українській стороні.