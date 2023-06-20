20 червня речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених. Вони вже перебувають на українській території, їм надається необхідна підтримка.

Джерело: Олег Ніколенко/Facebook

Українські дипломати спільно з Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників, додав речник МЗС.

Нагадаємо, за посередництва російської православної церкви (РПЦ) до Угорщини переправили 11 українських військовополонених. Українська сторона дізналася про передачу своїх громадян до третьої країни зі ЗМІ, оскільки уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. Нині МЗС України вимагає допустити консула до полонених, яких Будапешт утримує в ізоляції.

Раніше речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що Київ дізнався про передачу 11 українців угорського походження з публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини.

9 червня до Міністерства запросили тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови.

За словами в радника Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Івана Ангеліна в коментарі “Суспільному“, нині невідомо, на яких підставах військові перебувають в Угорщині, і чому їх не відпускають в Україну.

Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час обговорення у Парламентській асамблеї Ради Європи заявив, що Будапешт не причетний до ввезення в їхню країну 11 українських військовополонених. Нібито громадян передали релігійні організації, але державу до цього не залучено.