Про це він сповістив у своєму Twitter.
Французький лідер наголосив, що Путін свідомо обрав шлях війни. Тому ЄС беспрецедентно виділить кошти як економічну допомогу та виділятиме техніку як військову.
Також Париж прискорить розгортання своїх солдатів у Румунії і відправить новий військовий контингент в Естонію.
En Européens, nous avons décidé d'aller plus loin pour protéger nos concitoyens. En renforçant nos effectifs en Estonie, en accélérant notre déploiement en Roumanie, en étant mobilisés face à la désinformation : nous serons aux côtés de nos alliés de manière infaillible.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 25, 2022
- Нагадаємо, У Північноатлантичному альянсі схвалили рішення 25 лютого скликати терміновий саміт. Головною темою буде російська агресія проти України.
- У Державній прикордонній службі України сповістили, що, попередньо, російські бойовики вдарили ракетами по прикордонному підрозділу в Запорізькій області.
- Фахівці зі зброї вважають, що залишки російських боєприпасів на сході України свідчать про можливе використання касетних боєприпасів. Їх використання заборонено більшістю країн.