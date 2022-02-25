Президент Франціїї Еммануель Макрон заявив, що Європейський Союз виділить Україні 1,2 мільярда євро та постачатиме військову техніку.

Про це він сповістив у своєму Twitter.

Французький лідер наголосив, що Путін свідомо обрав шлях війни. Тому ЄС беспрецедентно виділить кошти як економічну допомогу та виділятиме техніку як військову.

Також Париж прискорить розгортання своїх солдатів у Румунії і відправить новий військовий контингент в Естонію.