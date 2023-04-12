Коштів від Європейського Союзу, Сполучених Штатів та інших міжнародних донорів, достатньо, аби забезпечити Україну до кінця цього року.

Про це повідомляє “Голос Америки” із посиланням на слова міністерки фінансів США Дженет Єллен у зверненні до учасників весняних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні.

У американському МВФ вважають, що якщо повномасштабна російсько-українська війна завершиться до середини 2024 року, то Україна потребуватиме 115 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Водночас якщо війна триватиме до кінця 2025 року — потреба зросте до 140 мільярдів доларів.

Втім, як зауважила Єллен, якщо війна триватиме й надалі, то Сполучені Штати співпрацюватимуть з партнерами, аби надати Україні те, чого вона потребує Україна.

Довгостроковою допомогою Україні донори керуватимуть через окрему платформу. Крім того, за оцінками Світового банку, вартість повоєнної відбудови України складає близько 411 мільярдів доларів.