Про це повідомляє “Голос Америки” із посиланням на слова міністерки фінансів США Дженет Єллен у зверненні до учасників весняних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні.
У американському МВФ вважають, що якщо повномасштабна російсько-українська війна завершиться до середини 2024 року, то Україна потребуватиме 115 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Водночас якщо війна триватиме до кінця 2025 року — потреба зросте до 140 мільярдів доларів.
Втім, як зауважила Єллен, якщо війна триватиме й надалі, то Сполучені Штати співпрацюватимуть з партнерами, аби надати Україні те, чого вона потребує Україна.
Довгостроковою допомогою Україні донори керуватимуть через окрему платформу. Крім того, за оцінками Світового банку, вартість повоєнної відбудови України складає близько 411 мільярдів доларів.
- Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський з директором Світового Банку у справах країн Східної Європи Джорданом Шварцом та директором з питань операційної діяльності СБ Геворгом Саргсяном обговорили допомогу українським аграріям, доступ фермерів та агробізнесу до фінансових програм, а також якнайшвидше відновлення галузі в цілому.
- Світовий банк оголосив про надання Україні додаткового грантового фінансування у розмірі 2,5 мільярда доларів.
- Міжнародний валютний фонд заявив у вівторок, 21 березня, що досяг угоди щодо чотирирічного пакету фінансування України вартістю близько 15,6 мільярда доларів на тлі повномасштабного російського вторгнення на територію держави.