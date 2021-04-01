У багатьох країнах із повільними темпами запровадження вакцинації проти коронавірусу формування колективного імунітету займе багато років. Зокрема, 10-ліття на це піде для України, Пакистану та Бангладешу.

Про це свідчать дані трекеру вакцинації американського видання Bloomberg, пише колумніст Девід Фіклінг.

Згідно з даними системи відстеження видання, багато країн, де вакцинація відбувається зі стрімкими темпами, наблизяться до формування колективного імунітету проти хвороби вже наступного року (за умов 75% вакцинованого населення).

Це, до прикладу, Чилі, Ізраїль, США та Велика Британія. У цих країнах вже сьогодні вакциновано 20 і більше відсотків населення.

Натомість в інших країнах, як Україна і Бангладеш, для досягнення мети у 75% вакцинованих з темпами, які є зараз, доведеться витратити 10 років.

“У багатьох країнах, де коронавірус останнім часом поширюється швидко, нинішні темпи впровадження вакцини не приведуть до колективного імунітету за роки чи навіть десятиліття”, — зауважив Фіклінг.

Вакцинація в Україні: що відомо

Як відомо, українців наразі вакцинують препаратами Covishield та CoronaVac. Вакцина Covishield випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca. CoronaVac — вакцина виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини Covishield 23 лютого (її привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”). Вакцину Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми-одноденки, створеної 3 місяці тому.

Міністерство охорони здоров’я України також дало роз’яснення щодо можливих побічних реакцій на вакцину Covishield. Це: почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції; лихоманка або озноб; головний біль, біль у м’язах або суглобах; збільшені лімфатичні вузли; нудота; втомлюваність, безсоння. У МОЗ запевнили, що “ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації”.

З метою популяризації вакцинації Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи, лідери громадської думки та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.

25 березня до України доставили перші 215 тисяч доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Її планують застосувати для вакцинації маломобільних людей похилого віку та їхніх опікунів.

За даними опитувань, лише 27% українців готові вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19 препаратом Covishield.