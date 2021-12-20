Сполучені Штати Америки та Велика Британія направили в Україну експертів з кібервійни в надії краще підготувати країну до протистояння тому, що, на їхню думку, може бути наступним кроком президента Росії Володимира Путіна у гібридній війні.

Відповідний матеріал опублікувало американське видання The New York Times.

Автори матеріалу нагадують, що в останні дні 2015 року на території України погасло світло, коли російські хакери дистанційно захопили центр управління електричним підприємством і вимикали одну електростанцію за іншою, а оператори компанії безпорадно дивилися на свої екрани.

Наступного року те саме сталося, цього разу в Києві.

Наразі основною загрозою під Путіна експерти вважають не вторгнення 175 000 військовослужбовців, яких він зосереджує на кордоні, а саме кібератаки, які руйнують електромережу, банківську систему та інші критичні структури української економіки та уряду.

Мета Росії, за оцінками американської розвідки, полягає у тому, щоб зробити президента України Володимира Зеленського бездарним і беззахисним — і, можливо, так легітимізувати вторгнення.

У певному сенсі, російська кіберкампанія проти України ніколи не припинялася, хоч донедавна розгорталася на низькому рівні. Однак, протягом останнього місяця вона серйозно активізувалася.

Американські чиновники відмовилися описувати кіберкоманди, які були введені в Україну. У своїй заяві адміністрація Байдена лише стверджує, що “ми довгий час підтримували зусилля України щодо зміцнення кіберзахисту та підвищення кіберстійкості країни”.

Українська мережа була побудована за часів Радянського Союзу та підключена до Росії. Опісля була оновлена російськими деталями. Програмне забезпечення настільки ж знайоме зловмисникам, як і його операторам. І хоча Україна неодноразово обіцяла виправити свою систему, хакери Путіна або, принаймні, лояльні йому команди знову і знову показували, що знають, як поставити на паузу життя частини країни.

У передсвятковий період у 2015 та 2016 роках російські хакери вже створювали Україні проблеми. З наближенням свят знову союзники у підвищеній готовності. Але якщо Путін таки розпочне кібератаку, чи то як окрему дію, чи як глобальний крок, то, за словами людей, вона, швидше за все, відбудеться після Різдва за юліанським календарем (7 січня).

Сенатор Ангус Кінг, член Комітету з розвідки Сенату сказав в інтерв’ю, що якщо вторгнення все-таки відбудеться, то перша атака відбудеться саме у кіберпросторі.

“Я не думаю, що є найменші сумніви, що якщо станеться вторгнення в Україну, це почнеться з кібернетики”, – сказав він.

Кібероперація привабливіша для Москви, ніж відкрита військова операція, оскільки тут Росія може діяти під тонкою завісою заперечення.