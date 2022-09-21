Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила на 50 МВт в нічні години доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії між Україною та Європою.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Відтепер українські виробники електроенергії можуть експортувати сумарно 300 МВт до Румунії та Словаччини цілодобово. Крім того, під час опалювального сезону буде технічна можливість отримувати таку ж допомогу з європейської енергосистеми, якщо в цьому буде необхідність.

В “Укренерго” зазначили, що постачання з новими обсягами розпочнуться вже 23 вересня. А також додали, що наступне збільшення пропускної спроможності з Румунією, Словаччиною та Угорщиною буде обговорюватиметься в жовтні, а в кінці 2022 року планується відновлення роботи ще одного інтерконектора з Польщею.

“Кожен крок до розширення пропускної спроможності між Україною та ЄС – це щоденний пошук рішень в складній та нестандартній ситуації. Дякуємо європейським колегам за спільну роботу над зміцненням європейської енергетичної безпеки”, – підсумували у НЕК “Укренерго”.

Варто зазначити, що в “Укренерго” вже прорахували різні сценарії проходження опалювального сезону і готові до будь-якого варіанту розвитку подій. Україна не тільки має достатньо внутрішніх резервів генерації та палива для неї, але й завдяки синхронізації з системою континентальної Європи, у разі потреби, може звернутися по допомогу до європейських партнерів.

Голова НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що забезпечити українців електроенергією під час осінньо-зимового періоду можливо навіть якщо через дії країни-агресора будуть втрати блоків електростанцій. Кудрицький пояснив, що це складне завдання, але досяжне.

Також “Укренерго” через механізм оплати допоміжних послуг забезпечує фінансову підтримку роботи генерації, яка використовує природний газ для виробітку електроенергії.

Володимир Кудрицький нагадав, що посеред минулого опалювального сезону сталося вторгнення, проте вдалось вистояти системі. За його словами, все, що зараз потрібно – це “підготовка і самопожертва така, яку проявили двоє працівників, котрі загинули у неділю під час ракетного обстрілу”.

Довідка. ENTSO-E — європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об’єднує 43 оператори у 39 країнах європейського континенту. Організація створена у липні 2009 року шляхом первинного об’єднання операторів ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE і UKTSOA. Станом на 2021 р. у своїй структурі має 5 керуючих галузевих груп, які координують забезпечення безпечної та оптимальної роботи мережі Європи в реальному часі, підтримує та розробляє комунікаційну інфраструктуру, забезпечує координацію захисту критичної інфраструктури, розробляє правила координації, веде класифікацію та оцінку ризиків, займається плануванням та стратегіями розвитку.