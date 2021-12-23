Український тиждень моди був заснований у 1997 році і став першим у Східній Європі. Незалежно від політичних чи соціальних подій, з того часу Ukrainian Fashion Week проводиться двічі на рік. Він повністю відповідає світовим стандартам та притягує до себе прихильників моди з усього світу.

Цього лютого відбудеться 50-й Ukrainian Fashion Week. Він буде проходити з 3 по 6 лютого 2022 року в phygital-форматі.

Пріоритетними напрямками Тижня моди в Україні, як і раніше, буде підтримка молодих дизайнерів, sustainable-брендів та кроссекторальність.

Як і останні 10 років, грандіозна подія в українській моді проходитиме у Мистецькому арсеналі.

Щороку Тиждень Моди в України приковує погляди всього світу до України, її трендів, дизайнерів і моделей. Локально про масштабне – так можна описати цю подію, яка дуже швидко завоювала самобутнє місце у серцях мільйонів. Щороку Ukrainian Fashion Week стає магнітом для модельєрів зі світовим іменем і зоряним часом для багатьох. На глобальному рівні Тиждень моди в Україні щороку дає можливість маленьким приватним дизайнерам з міст України продемонструвати свій талант.

Через два року епідемії організатори Тижня моди довели, що вони здатні відповідати на виклики світу – і відповідати стильно. Цьогоріч представники медіа, покупці та інфлюенсери будуть запрошені відвідати Тиждень моди та ознайомитися з колекціями дизайнерів offline, дотримуючись карантинних обмежень. Усі решта фанатів української моди зможуть побачити показ в online-форматі.