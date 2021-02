Ukrainian Fashion Week No season 2021 вперше за 23 роки свого існування відбувся у phygital-форматі.

У новому сезоні ми досягли нашої головної мети ‒ винайти та використати формат, в якому ми були б максимально корисні українським дизайнерам у ці особливі часи.

Перетворивши Мистецький Арсенал на знімальний майданчик та запросивши найкращі команди працювати над створенням та висвітленням показів, ми забезпечили дизайнерів якісним контентом та широким медіапокриттям.

До перегляду Ukrainian Fashion Week, трансляцію якого забезпечував MEGOGO, приєдналося понад 370 000 глядачів із 22 країн світу, серед яких США, Грузія, Велика Британія, Італія, Австрія, Польща, Азербайджан, Бельгія, Китай, Данія, Канада та інші. Перегляд був доступний і на молодіжному каналі MEGOGO LIVE, і на MEGOGO у розділі “Шоу”.

Цей сезон став особливим через діджитальні експерименти, які нам вдалось ініціювати та втілити у життя, або презентувати.

У межах BE SUSTAINABLE! Fashion Summit вперше було презентовано показ з елементами доданої реальності. Український сталий бренд СHERESHNIVSKA представив нову колекцію Sketches of Tactility. Цифрові декорації для fashion-шоу та проєкту BE SUSTAINABLE! створили діджитал-студія FFFACE.me та сет-дизайнерка Love Curly.

Бренд 2WB презентував колекцію NATURA:lism у повністю цифровий спосіб, створивши 3D-показ. Використання 3D-графіки протягом усього процесу створення колекції є реакцією на віртуалізацію нашого повсякденного життя. Мода завжди була дзеркалом світових змін, і ця колекція – роздуми над активними процесами оцифровування.

Вперше в Україні випускники Ukrainian Fashion Education Group створили «живі речі», вирощені в лабораторії у співпраці з S.Lab за допомогою грибного міцелію. До того ж усі моделі виготовлені з природних матеріалів, які повністю біорозкладні та абсолютно безпечні для Землі.

Традиційно, окремий день Ukrainian Fashion Week No Season 2021 було присвячено платформі New Generation of Fashion, у межах якої ми продовжили експеримент із запрошенням на UFW молодих дизайнерів – випускників фешн-шкіл України. У цьому сезоні вже три навчальні заклади отримали від Ukrainian Fashion Week запрошення показати випускні шоу на головному подіумі країни: Lviv Fashion School, Open Fashion Studio (Київ) та Ukrainian Fashion Education Group (Харків).

Ми вдячні усім, хто був поруч із нами цього сезону і підтримав наші експерименти, усім, хто був готовий іти на ризики. Особлива подяка командам MEGOGO, BURO Creative Lab, Method Büro та Андрію Оленічу.

Новий світ. Новий сезон. Новий формат.

Сьогодні ми всі ухвалюємо складні рішення і шукаємо нові шляхи для їх реалізації. А найголовніше ‒ знаходимо сили і натхнення для створення нового.