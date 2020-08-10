Невід’ємною частиною сталого розвитку модної індустрії є етичне ставлення до тварин, відмова від натурального хутра та перехід на cruelty-free матеріали. Сьогодні індустрія проходить тривалий процес трансформації на всіх рівнях. Всесвітньо відомі бренди один за одним оголошують про свою відмову від використання хутра. У цьому виборі їх підтримують споживачі, які також змінили своє ставлення до матеріалів тваринного походження.

Бренд DZHUS завжди був готовий до трансформації.

DZHUS – етичний бренд концептуального жіночого одягу, заснований 2010 року київською дизайнеркою та стилісткою Іриною Джус.

З моменту заснування DZHUS використовує лише етичні матеріали, дотримуючись ідеології vegetarian-friendly. Гуманне ставлення до тварин є основоположною моральною догмою для команди бренду. У 2019 році DZHUS відзначено нагородою в номінації Cruelty-free Fashion від Best Fashion Awards − головної премії України в галузі моди.

Ірина Джус наголошує, що, на відміну від етичного аспекту, екологічність доступного в Україні текстилю перевірити на всіх рівнях неможливо. А завчасний імпорт оптових партій сертифікованої сировини не відповідає принципам індивідуалізації та zero-waste, що є пріоритетними для DZHUS. Тож сьогодні бренд перебуває на шляху до повної прозорості виробництва і наразі принципово не вживає щодо себе термін “екологічний”.

Колекції DZHUS здобули міжнародне визнання завдяки багатофункціональним виробам-трансформерам. Авторські інновації крою дають змогу мінімізувати шопінг, формуючи розмаїтий гардероб з невеликої кількості варіативних речей. На думку дизайнерки, саме новаторські рішення є майбутнім fashion-індустрії, що нині переживає кризу домінування кількості над якістю, а отже − проблему утилізації стоків та недовговічних покупок. Черпаючи натхнення з прихованого потенціалу одягу як такого, DZHUS створює утилітарний авангард – унікальну альтернативу до fashion-шаблонів. Бренд працює за системою ‘made to order’, тиражуючи моделі з колекцій за попереднім замовленням, що дає змогу скоротити обсяги виробництва і не накопичувати залишків продукції та сировини.

Окрему увагу DZHUS приділяє екологічному пакуванню. Клієнти модного дому отримують свої замовлення у котоновій сумці-трансформері, яку можна не лише використовувати як повноцінний аксесуар, але й перетворювати на топ кількох фасонів. Незважаючи на високу собівартість, оригінальне пакування є компліментарним для покупців і не впливає на формування ціни товару.

Засновниця бренду дотримується принципів свідомого споживання і в особистому побуті, сортуючи сміття та обмежуючи покупки, і у своїй роботі стилістки, адже працює лише з етичними товарами та проєктами. Ірина Джус запевняє, що навчитися sustainable living нескладно, якщо поступово, одну за одною, вводити корисні звички у своє повсякденне життя.

Переглянути відеоісторію бренду можна за посиланням:

Над проєктом Action: Sustainable Fashion працюють:

Дар’я Марусик, керівниця проєкту

Володимир Нечипорук, продюсер проєкту

Олександра Дімітрієвіч, арт-директорка проєкту

Таїсія Короткова, графічна дизайнерка проєкту

Едіє Дербішева, продюсерка знімальної групи

Тім Меір, оператор/режисер монтажу

Валерій Ведута, фотограф

Катерина Федичина, Оксана Шубіна та Катерина Будусова, комунікаційний відділ

Ірина Чиркова, літературна редакторка

Олена Сорока, Надія Невмержицька, Валентина Курченко, адміністративний відділ

Міра Марчук, асистенка проєкту