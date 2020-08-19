Соціальний аспект сталого розвитку моди часто залишається без уваги. Проте насправді соціальна відповідальність бренду є чи не найголовнішою складовою кардинальних змін. Саме мода надає майданчик для трансляції найпотужніших соціальних меседжів та привертає увагу до ключових проблем сучасності.

Іван Фролов, дизайнер та засновник бренду FROLOV, завжди наголошував, що він створює моду не лише заради одягу. Унікальність бренду полягає в тому, що FROLOV порушує важливі для суспільства теми, ініціюючи соціальні та благодійні проєкти. FROLOV активно підтримує KyivPride, організацію HeForShe, фонд допомоги медикам SpanBond, створює благодійні ювелірні колекції разом із брендом SOVA та фондом 100% LIFE, частину прибутку від продажу яких спрямовують на закупівлю швидких тестів на ВІЛ.

FROLOV був стійким від першої колекції, створеної у 2010 році. Тоді з’явилися і перші трансформери, конструкція яких давала змогу за допомогою різних елементів перетворювати певну модель на нову позачасову річ ідеальної якості. Навіть вечірні луки FROLOV не створені “на один вихід”. Сукні можуть ставати maxi, midi, фраком, брюки можуть перетворюватися на шорти, пальта на жакети, а білизну можна одягати задом наперед.

Команда бренду продовжує удосконалювати свій раціональний підхід до використання ресурсів та контролює етичність усіх виробничих процесів. Бренд не відшиває марно купу семплів нульового розміру заради показу, а також не має величезних стоків одягу. FROLOV переробляє майже всі відходи виробництва, використовуючи надалі у своїй роботі текстильні фрагменти розміром понад 5 см. Раз на місяць працівники передають залишки виробництва до дитячих будинків для виготовлення іграшок та одягу. Дрібні текстильні залишки використовують для машинної вишивки та аплікацій. Одяг FROLOV продається в екокоробках, які потім можна зручно використовувати просто вдома.

Дизайнер цінує щирість та справжність вираження. Це відображено в логотипі FROLOV – серці, що невтомно бʼється у кожній його колекції.

FROLOV – про інтелігентність та провокацію. Іван Фролов переконаний, що сьогодні немає нічого більш інтелігентного та сексуального, ніж відповідальність, етичність, стійкість та вдумливість щодо природи та людей.

Переглянути відеоісторію бренду можна за посиланням.

Над проєктом Action: Sustainable Fashion працюють: