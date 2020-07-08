З 30 червня Верховна Рада України розпочала розгляд законопроєкту № 2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" у другому читанні. Спочатку до проєкту закону було запропоновано орієнтовно 3500 правок, як повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, з них залишилося розглянути лише 1500. Імовірно, цим ВРУ займеться на наступному пленарному тижні.

На старті переродження азартного ринку країни компанія Smile-Expo проведе в Києві масштабну галузеву виставку Ukrainian Gaming Week 2020. 5-6 жовтня на заході представлять передові рішення для азартної індустрії, а також розкажуть про особливості українського грального законодавства, переваги та перспективи ринку.

На виставці очікується 100 компаній-учасників і 2000 відвідувачів, а її площа становитиме 6000 кв. м.

Виставка UGW 2020

Експонентами виступлять розробники софту, виробники грального обладнання, партнерські мережі та програми, банки, платіжні агрегатори, гральні оператори, букмекери, маркетингові та SEO-агентства, консалтингові, юридичні компанії та багато інших. Серед них:

IGT – американська компанія, в асортименті якої представлені стаціонарні ігрові автомати, лотерейні та беттінг-термінали, відеослоти, мобільні та соціальні ігри, а також софт для онлайн-казино, букмекерських контор і лотерей.

– американська компанія, в асортименті якої представлені стаціонарні ігрові автомати, лотерейні та беттінг-термінали, відеослоти, мобільні та соціальні ігри, а також софт для онлайн-казино, букмекерських контор і лотерей. Alfastreet – компанія, яка постачає різні моделі автоматичної рулетки, термінали для азартних ігор, електронні ігри, обладнання для казино, слот-автомати тощо.

– компанія, яка постачає різні моделі автоматичної рулетки, термінали для азартних ігор, електронні ігри, обладнання для казино, слот-автомати тощо. Papa Karlo – СРА-мережа, що працює в ніші payday loan (PDL) – короткострокового кредитування. Співпрацює з афіліатами за моделлю RevShare.

– СРА-мережа, що працює в ніші payday loan (PDL) – короткострокового кредитування. Співпрацює з афіліатами за моделлю RevShare. Gamebridge – виробник і постачальник ігрового обладнання для покерних клубів і казино.

– виробник і постачальник ігрового обладнання для покерних клубів і казино. Winsystems – постачальник комплексних рішень для грального бізнесу, у лінійці продуктів якого представлені інструменти для управління казино, електронна рулетка, ігрові автомати, рішення для лотерейного бізнесу та інноваційні системи для гемблінг-галузі.

Експонентом виставки та спонсором бейджів стане Digital Chain – агентство повного циклу, що пропонує своїм клієнтам великий вибір ефективних маркетингових рішень для досягнення різних бізнес-цілей.

Спонсором браслетів UGW 2020 буде Alpha Affiliates – партнерська програма в гемблінг-ніші від прямого рекламодавця, яка орієнтована на іноземні ринки.

Повний список учасників виставки – на сайті ugw.com.ua.

Конференція та церемонія нагородження

У межах заходу відбудеться дводенна конференція, де виступлять міжнародні гемблінг-експерти, українські законодавці та представники профільних організацій.

Також у перший день івенту будуть визначені найкращі компанії галузі за версією UGW. Урочисте нагородження лауреатів UGW Awards відбудеться на вечірці.

Організатор і місце проведення заходу

Виставку організовує міжнародна компанія Smile-Expo, яка вже 14 років проводить у всьому світі заходи, присвячені інноваціям.

Ukrainian Gaming Week 2020 відбудеться 5-6 жовтня в павільйоні № 4 Міжнародного виставкового центру.

Програма та деталі події – ugw.com.ua.