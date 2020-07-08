На старті переродження азартного ринку країни компанія Smile-Expo проведе в Києві масштабну галузеву виставку Ukrainian Gaming Week 2020. 5-6 жовтня на заході представлять передові рішення для азартної індустрії, а також розкажуть про особливості українського грального законодавства, переваги та перспективи ринку.
На виставці очікується 100 компаній-учасників і 2000 відвідувачів, а її площа становитиме 6000 кв. м.
Виставка UGW 2020
Експонентами виступлять розробники софту, виробники грального обладнання, партнерські мережі та програми, банки, платіжні агрегатори, гральні оператори, букмекери, маркетингові та SEO-агентства, консалтингові, юридичні компанії та багато інших. Серед них:
- IGT – американська компанія, в асортименті якої представлені стаціонарні ігрові автомати, лотерейні та беттінг-термінали, відеослоти, мобільні та соціальні ігри, а також софт для онлайн-казино, букмекерських контор і лотерей.
- Alfastreet – компанія, яка постачає різні моделі автоматичної рулетки, термінали для азартних ігор, електронні ігри, обладнання для казино, слот-автомати тощо.
- Papa Karlo – СРА-мережа, що працює в ніші payday loan (PDL) – короткострокового кредитування. Співпрацює з афіліатами за моделлю RevShare.
- Gamebridge – виробник і постачальник ігрового обладнання для покерних клубів і казино.
- Winsystems – постачальник комплексних рішень для грального бізнесу, у лінійці продуктів якого представлені інструменти для управління казино, електронна рулетка, ігрові автомати, рішення для лотерейного бізнесу та інноваційні системи для гемблінг-галузі.
Експонентом виставки та спонсором бейджів стане Digital Chain – агентство повного циклу, що пропонує своїм клієнтам великий вибір ефективних маркетингових рішень для досягнення різних бізнес-цілей.
Спонсором браслетів UGW 2020 буде Alpha Affiliates – партнерська програма в гемблінг-ніші від прямого рекламодавця, яка орієнтована на іноземні ринки.
Повний список учасників виставки – на сайті ugw.com.ua.
Конференція та церемонія нагородження
У межах заходу відбудеться дводенна конференція, де виступлять міжнародні гемблінг-експерти, українські законодавці та представники профільних організацій.
Також у перший день івенту будуть визначені найкращі компанії галузі за версією UGW. Урочисте нагородження лауреатів UGW Awards відбудеться на вечірці.
Організатор і місце проведення заходу
Виставку організовує міжнародна компанія Smile-Expo, яка вже 14 років проводить у всьому світі заходи, присвячені інноваціям.
Ukrainian Gaming Week 2020 відбудеться 5-6 жовтня в павільйоні № 4 Міжнародного виставкового центру.
Програма та деталі події – ugw.com.ua.