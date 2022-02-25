Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
У районі Василькова (Київська область) українські військові збили ворожий літак, який направлявся у сторону Києва з метою окупації столиці. На його борту були російські десантники.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив: це помста за Луганськ, коли у 2014 році російські найманці під Луганським аеропортом збили ІЛ-76 з українськими десантниками, які направлялися туди задля звільнення українських земель.
“Смерть ворогам!“, – цими словами головнокомандувач зустрів новину про знищення російського десанту.
- Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний порадив, як зустрічати ворога у своєму місті: якщо ти можеш його нищити – роби це, якщо не можеш – передай інформацію про місцезнаходження військ окупанта українським військовим.