Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

У районі Василькова (Київська область) українські військові збили ворожий літак, який направлявся у сторону Києва з метою окупації столиці. На його борту були російські десантники.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив: це помста за Луганськ, коли у 2014 році російські найманці під Луганським аеропортом збили ІЛ-76 з українськими десантниками, які направлялися туди задля звільнення українських земель.

“Смерть ворогам!“, – цими словами головнокомандувач зустрів новину про знищення російського десанту.