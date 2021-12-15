Про це повідомляє пресслужба Федерації важкої атлетики України.
Спортсменка здобула блискучу перемогу на змаганнях у Ташкенті (столиця Узбекистану) у ваговій категорії до 81 кг.
З сумою двоборства 248 кг спортсменка з України залишила позаду своїх суперниць.
Це вже не перше цьогорічне “золото” у спортсменки – навесні Аліна Марущак взяла участь у Чемпіонаті Європи, який проводився у Москві (Росія).Тоді Збірна України посіла першу позицію у заліку за “великими медалями” (чотири “золота”, одне “срібло”, одна “бронза”), і в заліку з урахуванням “малих медалей” у вправах – ривку та поштовху (10 золотих, три срібних, чотири бронзових медалей).
- 11 грудня українська важкоатлетка Марія Гангур стала чемпіонкою світу в ривку.
- Зайон Кларк, народжений без ніг, побив світовий рекорд, пробігши 20 метрів на руках менш ніж за п’ять секунд – і лише нещодавно про це стало відомо.