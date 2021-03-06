Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоювала золоту медаль на чемпіонаті Європи в приміщенні, який відбувається в польському Торуні.

Про це поінформували в пресслужбі Національного олімпійського комітету України.

Це перша медаль для України на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні.

Марина Бех-Романчук посіла перше місце у стрибках у довжину з найкращим результат сезону у світі.

“В останній спробі наша стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук показує найкращий результат сезону у світі 6 м 92 см і залишає позаду чинну чемпіонку світу Малайку Міхамбо”, – наголосили в НОК.

Як поінформували у Федерації легкої атлетики України, за часів незалежності нашої держави це перша золота медаль збірної України з жіночих стрибків у довжину на зимових чемпіонатах Європи.

Завдяки сьогоднішній перемозі Бех-Романчук Україна піднялася з 26-тої одразу на 15-ту позицію в медальному заліку цього виду легкої атлетики на чемпіонатах Європи в приміщеннях.

Срібним призером у стрибках в довжину стала Малайка Міхамбо з Німеччини (6,88 м).

“Бронзу” виграла шведка Хадді Санья (6,75 м).