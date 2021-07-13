Про це повідомляє видання Sportarena.
Українка завоювала золото в стрибках в довжину, показавши результат в 6,67 метра. Друге місце зайняла німкеня Малаіка Міхамбо (6,65 метра), третє – іспанка Фатіма Дьяме (6,46 метра).
Для Бех-Романчук перемога стала першою на етапах Діамантової ліги в нинішньому сезоні.
Фото: Diamond League
Bekh at it again!
Maryna Bekh Romanchuk wins the women’s long jump in Gateshead. https://t.co/Fuf7Fe5q6H
— World Athletics (@WorldAthletics) July 13, 2021
Після етапу в Гейтсхеді Діамантова ліга йде на місячну перерву, пов’язану з Олімпіадою в Токіо, яка розпочнеться 23 липня.
Зазначимо, Діамантова ліга – найрейтинговіша всесвітня серія легкоатлетичних змагань просто неба, що з 2010 року організовується Світовою легкою атлетикою.
- Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоювала золоту медаль на чемпіонаті Європи в приміщенні, який відбувається в польському Торуні.