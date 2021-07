Про це повідомляє видання Sportarena.

Українка завоювала золото в стрибках в довжину, показавши результат в 6,67 метра. Друге місце зайняла німкеня Малаіка Міхамбо (6,65 метра), третє – іспанка Фатіма Дьяме (6,46 метра).

Для Бех-Романчук перемога стала першою на етапах Діамантової ліги в нинішньому сезоні.

Фото: Diamond League

Bekh at it again!

Maryna Bekh Romanchuk wins the women’s long jump in Gateshead. https://t.co/Fuf7Fe5q6H

— World Athletics (@WorldAthletics) July 13, 2021