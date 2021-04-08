Про це повідомив Національний олімпійський комітет України на сторінці в Facebook.
В НОК відзначили, що українській спортсменці не було рівних в ривку – вона змогла підняти штангу вагою в 113 кілограм, а також в поштовху -135 кілограмів. За сумою двоборства Деха підняла 248 кілограмів, випередивши своїх суперниць росіянок Яну Сотіеву і Анастасію Романову.
У боротьбі за “золото” Каміла випередила росіянок Яну Сотієву (246 кг) і Анастасію Романову (243).
Чемпіонат Європи. Жінки. Вага до 76 кг.
1. Ірина Деха (Україна) – 248 кг (113+135)
2. Яна Сотієва (Росія) – 246 кг (112+134)
3. Анастасія Романова (Росія) – 243 кг (111+132) .
- В кінці січня 2020 року Деха перемогла на Кубку світу в Італії. З шести спроб українська важкоатлетка вдало використала половину. У ривку вона підняла 106 кілограм, у поштовху – 130. З результатом 236 кілограм спортсменка завоювала золото на світовій першості.