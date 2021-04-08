Українська важкоатлетка Ірина Деха, яка виступає у ваговій категорії до 76 кілограм, завоювала три золоті медалі і стала абсолютною чемпіонкою Європи. Міжнародна першість проходить в столиці РФ Москві.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України на сторінці в Facebook.

В НОК відзначили, що українській спортсменці не було рівних в ривку – вона змогла підняти штангу вагою в 113 кілограм, а також в поштовху -135 кілограмів. За сумою двоборства Деха підняла 248 кілограмів, випередивши своїх суперниць росіянок Яну Сотіеву і Анастасію Романову.

У боротьбі за “золото” Каміла випередила росіянок Яну Сотієву (246 кг) і Анастасію Романову (243).

Чемпіонат Європи. Жінки. Вага до 76 кг.

1. Ірина Деха (Україна) – 248 кг (113+135)

2. Яна Сотієва (Росія) – 246 кг (112+134)

3. Анастасія Романова (Росія) – 243 кг (111+132) .