Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.

Джима фінішувала другою у спринтерській гонці на 7,5 км восьмого етапу Кубка світу.

Українка мала 9,3 секунди відставання і не припустилася жодного промаху на вогневих рубежах.

Золоту нагороду здобула норвежка Тіріль Екгофф (1 промах).

“Бронза” у італійки Лізи Вітоцці.

Що стосується інших українок, то Дар’я Блашко зайняла 16-те місце у спринті, Анастасія Меркушина – 22-е, Олена Підгрушна – 34-те, Валя Семеренко – 40-ве.

Фото: twitter.com/biathloncomua

Фото: twitter.com/IBU_WC

  • У січні українська біатлоністка Юлія Джима виграла “срібло” в індивідуальних перегонах на 15 км на етапі Кубка світу в Антхольц-Антерсельві. Це була перша медаль для України з біатлону в сезоні.
  • 30 січня українець Артем Прима завоював золоту медаль з біатлону на чемпіонаті Європи, який проходить у польському місті Душники-Здруй.
  • 20 лютого українські спортсменки завоювали першу медаль на чемпіонаті світу з біатлону. Анастасія Меркушіна, Юлія Джима, Дар’я Блашко та Олена Підгрушна посіли третє місце у жіночій естафеті.