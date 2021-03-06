Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.
Джима фінішувала другою у спринтерській гонці на 7,5 км восьмого етапу Кубка світу.
Українка мала 9,3 секунди відставання і не припустилася жодного промаху на вогневих рубежах.
Золоту нагороду здобула норвежка Тіріль Екгофф (1 промах).
“Бронза” у італійки Лізи Вітоцці.
Що стосується інших українок, то Дар’я Блашко зайняла 16-те місце у спринті, Анастасія Меркушина – 22-е, Олена Підгрушна – 34-те, Валя Семеренко – 40-ве.
5 in a row! @TirilEckhoff takes the sprint in Nove Mesto as well 🤯
🥇🇳🇴 @TirilEckhoff @NSSF_Biathlon
🥈🇺🇦 Yuliia Dzhima
🥉🇮🇹 @lisa_vittozzi @Fisiofficial https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/8TGb4BzAFz
— IBU World Cup (@IBU_WC) March 6, 2021
Congratulations to the Top 6 of the women sprint in Nove Mesto again – and what a thrilling pursuit we’re going to have on our hands tomorrow with these close results! 💥https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/9RMzy2uc7z
— IBU World Cup (@IBU_WC) March 6, 2021
- У січні українська біатлоністка Юлія Джима виграла “срібло” в індивідуальних перегонах на 15 км на етапі Кубка світу в Антхольц-Антерсельві. Це була перша медаль для України з біатлону в сезоні.
- 30 січня українець Артем Прима завоював золоту медаль з біатлону на чемпіонаті Європи, який проходить у польському місті Душники-Здруй.
- 20 лютого українські спортсменки завоювали першу медаль на чемпіонаті світу з біатлону. Анастасія Меркушіна, Юлія Джима, Дар’я Блашко та Олена Підгрушна посіли третє місце у жіночій естафеті.