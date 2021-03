Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.

Джима фінішувала другою у спринтерській гонці на 7,5 км восьмого етапу Кубка світу.

Українка мала 9,3 секунди відставання і не припустилася жодного промаху на вогневих рубежах.

Золоту нагороду здобула норвежка Тіріль Екгофф (1 промах).

“Бронза” у італійки Лізи Вітоцці.

Що стосується інших українок, то Дар’я Блашко зайняла 16-те місце у спринті, Анастасія Меркушина – 22-е, Олена Підгрушна – 34-те, Валя Семеренко – 40-ве.

5 in a row! @TirilEckhoff takes the sprint in Nove Mesto as well 🤯

Congratulations to the Top 6 of the women sprint in Nove Mesto again – and what a thrilling pursuit we’re going to have on our hands tomorrow with these close results! 💥https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/9RMzy2uc7z

— IBU World Cup (@IBU_WC) March 6, 2021