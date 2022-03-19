Українська спортсменка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу з легкої атлетики на змаганнях у Белграді.

Про це повідомляє видання Xport.ua.

Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту, показавши результат 2.02 м. Спортсменці вдалося з останньої спроби здійснити стрибок на висоту 2.0 метри. Висоту 2.02 м. Магучіх підкорила з першої спроби. Ще одна українка, яка брала участь у змаганнях, Ірина Геращенко, посіла п’яте місце, показавши результат 1.92 м.

У 2021 році Магучіх завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо, показавши результат 2.0 м.