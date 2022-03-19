Про це повідомляє видання Xport.ua.
Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту, показавши результат 2.02 м. Спортсменці вдалося з останньої спроби здійснити стрибок на висоту 2.0 метри. Висоту 2.02 м. Магучіх підкорила з першої спроби. Ще одна українка, яка брала участь у змаганнях, Ірина Геращенко, посіла п’яте місце, показавши результат 1.92 м.
У 2021 році Магучіх завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо, показавши результат 2.0 м.
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