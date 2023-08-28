Ярослава Магучіх у Будапешті здобула "золото" з результатом 2.01 метра та вперше стала чемпіонкою світу.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вперше у своїй кар’єрі стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. На змаганнях у Будапешті у неділю, 27 серпня, українка здобула “золото” з результатом 2.01 метра.

“Я дуже пишаюся тим, що виграла це золото для своєї країни. Не можу дочекатися, коли повернуся і покажу цю медаль своєму тренеру”, – цитує спортсменку агентство AFP.

“Срібло” і “бронзу” завоювали австралійки Елеанора Паттерсон (1.99 м) та Нікола Оліслагерс (1.99 м).

Минулого року Магучіх була за крок до золота на чемпіонаті світу в Юджині, програвши Паттерсон за підрахунком балів. У 2019 вона також здобула срібну медаль, поступившись росіянці Марії Ласіцкене.