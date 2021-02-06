Про це поінформували в Європейській легкоатлетичній асоціації (European Athletics).
“Відкрила сезон з висоти 2,02 м в Києві, а потім взяла 2,00 м в Удіне. Ярослава Магучіх – найкраща легкоатлетка місяця в січні. Є підозра, що Магучіх може бути номінована і в наступному місяці”, – зазначається в повідомленні.
Як відомо, Магучіх нещодавно з результатом у 206 см перемогла на змаганнях зі стрибків у висоту в словацькому Банська-Бистриці. Спортсменка встановила новий рекорд світу (U-20) і України в приміщенні.
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Крім 19-річної українки, на звання найкращої легкоатлетки місяця були номіновані:
• Фемке Бол (Нідерланди) – лідер сезону в бігу на 400 метрів;
• Дайна Ешер-Сміт (Велика Британія) – лідер сезону в бігу на 60 метрів;
• Кілі Ходжкинсон (Велика Британія) – рекордсменка світу серед юніорок з бігу на 800 метрів у приміщенні.
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- Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги в Монако.
- У січні 2020 року Ярослава Магучіх встановила юніорський світовий рекорд у стрибках у висоту в приміщенні.