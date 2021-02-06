Українська спортсменка Ярослава Магучіх, яка виступає в стрибках у висоту, визнана найкращою легкоатлеткою Європи в січні.

Про це поінформували в Європейській легкоатлетичній асоціації (European Athletics).

“Відкрила сезон з висоти 2,02 м в Києві, а потім взяла 2,00 м в Удіне. Ярослава Магучіх – найкраща легкоатлетка місяця в січні. Є підозра, що Магучіх може бути номінована і в наступному місяці”, – зазначається в повідомленні.

Як відомо, Магучіх нещодавно з результатом у 206 см перемогла на змаганнях зі стрибків у висоту в словацькому Банська-Бистриці. Спортсменка встановила новий рекорд світу (U-20) і України в приміщенні.

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Крім 19-річної українки, на звання найкращої легкоатлетки місяця були номіновані:

• Фемке Бол (Нідерланди) – лідер сезону в бігу на 400 метрів;

• Дайна Ешер-Сміт (Велика Британія) – лідер сезону в бігу на 60 метрів;

• Кілі Ходжкинсон (Велика Британія) – рекордсменка світу серед юніорок з бігу на 800 метрів у приміщенні.

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