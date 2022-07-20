Українська підприємиця Кароліна Атцподіна розробила вертикальні сонячні панелі, які можна розміщувати на балконах. Така розробка може допомогти посилити енергетичну незалежність Європи від Росії.

Про це повідомляє видання Interesting Engineering.

З травня європейський континент є однією з найшвидших у світі “гарячих точок” розповсюдження спеки. І жодних прогнозів щодо сповільнення немає, адже наслідки кліматичних змін, спричинених людською діяльністю, щоденно досягають нових висот.

Оскільки у світ залишається залежним від викопного палива, жоден континент не застрахований від наслідків глобального потепління, таких як повені, посухи, шторми, лісові пожежі тощо.

Щоб хоч якось запобігти цьому, світ намагається перейти на альтернативні джерела енергії. Одне з них – геніальна розробка української підприємиці Кароліни Атцподіної.

Згідно зі звітом TechCrunch, стартап Attspodina WeDoSolar надає вертикальні сонячні панелі, які легко встановити на балконі за допомогою погодостійких ременів, людям, які не розуміються у всіх тонкощах техніки.

Встановлення такого джерела енергії також мож допомогти європейцям зменшити викиди CO2 на 600 кг та заощадити 25% електроенергії.

Також масове використання подібних панелей потенційно могло б полегшити енергетичну кризу у Європі, яка посилилась після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, адже чимало країн Європи залежні від російських енергоресурсів.

Вертикальні сонячні панелі були створені німецькими інженерами. За даними сайту WeDoSolar – це найлегші у світі сонячні панелі для балкона. Комплект із 8-ми панелей важить лише 1 кг і їх легко можна прикріпити на огорожу балкона спеціальними ременями самостійно, без допомоги фахівців. Навіть при переїзді на нову квартиру, можна буде легко забрати з собою сонячні панелі.

Під’єднавши їх до звичайної розетки, негайно розпочнеться процес використання сонячної енергії для живлення всієї побутової техніки у домі.

Окрім цього, у цих сонячних панелей є застосунок, який дозволяє користувачам відслідковувати енергію, яку виробляють їх панелі. Також можна відслідковувати кількість зекономленого CO2 у режимі реального часу за допомогою віртуальної “електростанції”.

Ідея розробки таких сонячних панелей виникла в Атцподіної та її колеги, коли вони шукали швидкі способи скоротити викиди CO2, щоб зберегти чисте майбутнє для нових поколінь.

“Сонячна енергія безплатна та легкодоступна. Існуючі рішення для сонячних панелей або призначені для промисловості, або занадто важкі для встановлення без допомоги фахівців. Окрім цього, вам також потрібно дочекатись щомісячного звіту, щоб побачити ефект”, – розповіла Кароліна Атцподіна.

Натомість вона зі своєю командою розробили сонячні панелі, які кожна людина може використовувати для свого дому щоденно, для живлення побутової техніки.

“Ми хочемо зробити стійку енергію доступною і я бачу великий потенціал в людях, які беруть свою енергозалежність у свої руки”, – додала Атцподіна.

Набір із 8 сонячних панелей можна придбати за 1331 долар США (1299 євро) або ж отримати безплатно у якості моделі власникам електромобілей, в обмін на сертифікати CO2.

Окрім цього WeDoSolar має пільгові програми для співробітників великих корпорацій. Завдяки цій програмі роботодавці можуть отримати сертифікати CO2 для свого бізнесу, а співробітники – дешеві рахунки за електроенергію при безплатному використанні системи.

“Я відчувала, що ми можемо обслуговувати не лише власників будинків, а й тих, хто орендує житло. Прямо зараз ціни на електроенергію зростають як навіжені і вони не перестануть зростати, поки ми не стабілізуємо їх та не запровадимо масу способів генерувати нашу власну чисту енергію”, – резюмувала Кароліна Атцподіна.