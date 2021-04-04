Про це повідомляє інтернет-видання Sport.ua.
Українка стала абсолютною чемпіонкою Європи, вигравши змагання у ривку (95 кг), поштовху (113 кг) і в сумі (208 кг). Срібло – у Світлани Єршової з Росії, а бронза – у Ніни Стеркс з Бельгії.
Фото: epa / Maxim Shipenkov
Дві бронзові медалі на чемпіонаті Європи завоював українець Дмитро Вороновський – в поштовху (137 кг) і сумі (247 кг). Переміг Ангел Русев з Болгарії, за ним розташувався Валентин Янку з Румунії.
Крім того, українка Ангеліна Ломачинська виграла бронзову медаль у ривку у ваговій категорії до 45 кг.
- Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виборола золото на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні, що відбувався у польському Торуні.