Громадянка України Клавдія Лопаткіна, яку засудили до довічного ув'язнення в Малайзії в 2018 році, повернулася додому.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook.

За його словами, жінка загалом провела за ґратами майже п’ять років після того, як поліція Малайзії затримала її в аеропорту острова Пенанг за звинуваченням у перевезенні наркотиків. У 2018 році Вищий суд Джорджтауна штату Пенанг засудив її до довічного терміну ув’язнення.

“Нарешті, наші зусилля дали результат. 13 травня 2020 року Федеральний Суд Малайзії виправдав Клавдію. Зараз вона вже в Україні. Ми ж продовжуємо працювати над звільненням інших наших співвітчизників”, – написав міністр.