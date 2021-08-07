Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо (Японія) в стрибках у висоту.

Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.

19-річна Магучіх подолала висоту в 2 метри, що дозволило їй зайняти місце на олімпійському п’єдесталі.

“19-річна Ярослава Магучіх з результатом 2 м здобуває бронзу в стрибках у висоту і приносить Україні 18-ту нагороду Олімпійських ігор у Токіо! Відзначимо, що наша спортсменка була наймолодшою серед 14 фіналісток Ігор-2020”, – повідомили в НОК.

Як інформує “Суспільне”, фінал жіночих стрибків у висоту став заключним легкоатлетичним стартом для України на Олімпіаді-2020. Кім того, він виявився наймасовішим, оскільки у фіналі змагалися одразу три українські легкоатлетки: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

Саме Магучіх була однією із головних претенденток на перемогу у стрибках у висоту. Спортсменка їхала на Олімпіаду як лідерка сезону (з подоланою раніше висотою у 2,03 метри).

У фіналі Олімпіади 1,98 метри виявилася складними для Юлії Левченко та Ярослави Магучіх. Магучіх змогла подолати цю висоту лише з третьої спроби, а Левченко після двох спроб перенесла на 2,00 метри і не взяла цю висоту.

Магучіх змогла взяти висоту в 2 метри з другої спроби. Але ні 2,02, ні 2,04 українці сьогодні не скорилися. У підсумку в Магучіх бронзова медаль.

Олімпійською чемпіонкою стала представниця російського олімпійського комітету Марія Ласіцкене, яка стрибнула на 2.04. “Срібло” – в австралійки Ніколи МакДермотт.

Українка Ірина Геращенко – четверта (1,98 м), а Юлія Левченко – восьма (1,96 м).