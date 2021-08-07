Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.
19-річна Магучіх подолала висоту в 2 метри, що дозволило їй зайняти місце на олімпійському п’єдесталі.
“19-річна Ярослава Магучіх з результатом 2 м здобуває бронзу в стрибках у висоту і приносить Україні 18-ту нагороду Олімпійських ігор у Токіо! Відзначимо, що наша спортсменка була наймолодшою серед 14 фіналісток Ігор-2020”, – повідомили в НОК.
Як інформує “Суспільне”, фінал жіночих стрибків у висоту став заключним легкоатлетичним стартом для України на Олімпіаді-2020. Кім того, він виявився наймасовішим, оскільки у фіналі змагалися одразу три українські легкоатлетки: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.
Саме Магучіх була однією із головних претенденток на перемогу у стрибках у висоту. Спортсменка їхала на Олімпіаду як лідерка сезону (з подоланою раніше висотою у 2,03 метри).
У фіналі Олімпіади 1,98 метри виявилася складними для Юлії Левченко та Ярослави Магучіх. Магучіх змогла подолати цю висоту лише з третьої спроби, а Левченко після двох спроб перенесла на 2,00 метри і не взяла цю висоту.
Магучіх змогла взяти висоту в 2 метри з другої спроби. Але ні 2,02, ні 2,04 українці сьогодні не скорилися. У підсумку в Магучіх бронзова медаль.
Олімпійською чемпіонкою стала представниця російського олімпійського комітету Марія Ласіцкене, яка стрибнула на 2.04. “Срібло” – в австралійки Ніколи МакДермотт.
Українка Ірина Геращенко – четверта (1,98 м), а Юлія Левченко – восьма (1,96 м).
- У липні цього року українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала “золото” у стрибках у висоту на молодіжному чемпіонаті Європи, який проходить в естонському Таллінні.
- У березні цього року українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виборола золото на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні, що відбувався у польському Торуні.
- Ярослава Магучіх була визнана найкращою легкоатлеткою Європи в січні.
- Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги в Монако.
- У січні 2020 року Ярослава Магучіх встановила юніорський світовий рекорд у стрибках у висоту в приміщенні.