Про це повідомили у Федерації тенісу України.

“Марта Костюк обіграла румунку Лауру Іоанну Паар – 6:2; 6:2 і вийшла у фінал кваліфікації “Ролан Гарроса”. Тим самим киянка встановила особистий рекорд на французьких кортах”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Костюк лише вдруге виступає на “Ролан Гарросі”. Дебютувала вона тут у 2018 році, тоді зупинилася у другому колі кваліфікації.