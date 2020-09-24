Про це повідомили у Федерації тенісу України.
“Марта Костюк обіграла румунку Лауру Іоанну Паар – 6:2; 6:2 і вийшла у фінал кваліфікації “Ролан Гарроса”. Тим самим киянка встановила особистий рекорд на французьких кортах”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Костюк лише вдруге виступає на “Ролан Гарросі”. Дебютувала вона тут у 2018 році, тоді зупинилася у другому колі кваліфікації.
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