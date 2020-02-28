Про це повідомила пресслужба Федерації лижного спорту України.
“Надія Мохнацька переможниця етапу Кубка світу з фрістайлу акробатика, який наразі триває в Казахстані, Алмати. Наші найщиріші вітання!” – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Мохнацька змогла справитися із хвилюванням і обійти більш досвідчених спортсменів, здобувши першість на шостому етапі Кубка світу.
Крім того, повідомляється, що Анастасія Новосад фінішувала 11, Микола Пуздерко – 9, а Олександр Окіпнюк – 22.
- Збірна України з біатлону виграла золоту медаль на Чемпіонаті Європи в Білорусі.