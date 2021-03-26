Українка Катерина Монзуль разом з французькою колегою стануть першими історії жінками, що судитимуть матчі чемпіонату світу серед чоловіків.

Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

Так, українка Катерина Монзуль та француженка Стефані Фраппар будуть першими в історії матчів чемпіонату світу серед чоловіків жінками-арбітрами.

Вони працюватимуть на поєдинках суперників збірної України у груповому раунді “Євро-2020”. 27 березня Фраппар проведе матч відбору ЧС-2022 Нідерланди — Латвія в Амстердамі, а 28-го числа Монзуль судитиме зустріч Австрія — Фарерські о-ви у Відні.

Асоціація зауважує, що Катерина Монзуль, яка працювала у фіналі чемпіонату світу серед жінок 2015 року, проводить багато матчів у Прем’єр-лізі України й часто запрошується на єврокубкові турніри та змагання національних збірних.