Українка Оксана Линів стане першою жінкою-диригенткою найбільш престижного оперного фестивалю світу у німецькому Байройті за 145 років його існування.

Про це повідомили у Посольстві України у ФРН.

“Українська диригентка пані Оксана Линів дебютуватиме на Вагнерівському фестивалі у німецькому Байройті, що по праву є апогеєм музичних фестивалів у Німеччині, з прем’єрою “Летючого Голандця” у 2021 році”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 1876 року за пультом найкультовішого музичного дійства побували 92 чоловіки-диригенти, і ось цю багаторічну традицію змінила українка.

Цього року музичний фестиваль не проводиться через епідемію коронавірусу.

Оксана Линів народилася в Бродах Львівської області в сім’ї музикантів. Її викладачі у Львівській музичній академії радили їй відмовитись від “нежіночої” професії диригента і замість цього рекомендували їй грати на флейті. Втім, вона не дослухалася до їхніх порад. З 2008 по 2013 рік диригентка очолювала Одеський оперний театр. Линів також є першою жінкою, яка стала головною диригенткою Опери та філармонійного оркестру в Ґраці.

ДОВІДКА. Байройтський оперний фестиваль був заснований у 1876 році у новозбудованому оперному театрі з унікальною акустикою, аналогів якій нема в світі, спроєктованому за власною ідеєю відомого німецького композитора Ріхарда Вагнера. Щорічне відкриття фестивалю традиційно проходить за участі канцлерки Німеччини Ангели Меркель, серед численних почесних гостей фестивалю – ведучі політики світу, зірки кіно- та театрального мистецтва.