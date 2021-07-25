Олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич показала четвертий результат із кульової стрільби із пістолета на Олімпійських іграх у Токіо.

Про це повідомляє НОК України.

Для Костевич це вже п’яті Ігри у кар’єрі.

“Починати важко, це перший старт. У кваліфікації складно було спіймати хвилю спокою. Сподіваюсь, весь адреналін вже вийшов і далі буде спокійніше”, – прокоментувала свій виступ Олена Костевич.

Стрільба з пневматичного пістолета. 10 м. Жінки.

Віталіна Бацагашкіна (ОКР) – 240.3 (олімпійський рекорд);

Антоанета Костадінова (Болгарія) – 239.4;

Ранксін Ян (Китай) – 218.0;

Олена Костевич (Україна) – 197.6

Фото: НОК України

Спортсменка продовжує участь в Іграх і вже 29 липня змагатиметься за вихід до фіналу у стрільбі з малокаліберного пістолета із 25 метрів.

Це друге четверте місце України.