Про це повідомляє НОК України.
Для Костевич це вже п’яті Ігри у кар’єрі.
“Починати важко, це перший старт. У кваліфікації складно було спіймати хвилю спокою. Сподіваюсь, весь адреналін вже вийшов і далі буде спокійніше”, – прокоментувала свій виступ Олена Костевич.
Стрільба з пневматичного пістолета. 10 м. Жінки.
- Віталіна Бацагашкіна (ОКР) – 240.3 (олімпійський рекорд);
- Антоанета Костадінова (Болгарія) – 239.4;
- Ранксін Ян (Китай) – 218.0;
- Олена Костевич (Україна) – 197.6
Фото: НОК України
Спортсменка продовжує участь в Іграх і вже 29 липня змагатиметься за вихід до фіналу у стрільбі з малокаліберного пістолета із 25 метрів.
Це друге четверте місце України.
- В неділю, 25 липня, в Токіо (Японія) стартує третій день Олімпіади. Учасники розіграють 18 комплектів нагород у 29 видах спорту.